Hem Beşiktaş, hem Galatasaray istiyordu! Sezonun transfer bombası Fenerbahçe'den geldi... Sarı-Lacivertliler Oğuz Aydın ile anlaşma sağladı

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de transferde henüz resmi bir adım atmazken, Sarı-Lacivertliler çok konuşulacak bir isim ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Akdeniz temsilcisi ile anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler oyuncunun kulübüyle anlaşırken, Oğuz Aydın ile de sözleşme görüşmelerine başladı.

HEM BEŞİKTAŞ, HEM GALATASARAY İSTİYORDU

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Oğuz Aydın'ın geleceğinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. 23 yaşındaki Oğuz Aydın'ın Alanyaspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Alanyaspor'da geçen sezon 38 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

