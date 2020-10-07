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Hem besleyici hem doyurucu: Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kısa sürede çıtır çıtır pratik bir börek yapmak istiyorsanız pırasalı böreği deneyebilirsiniz. Peynirli ve patatesli gibi alışık olduğunuz bir tat yerine pırasalı iç harç yaparak yeni bir lezzet yaratabilirsiniz.

Hem besleyici hem doyurucu: Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

İçindekiler

  • Pırasalı Börek Nasıl Yapılır?
  • Pırasalı Börek Yapılışı
  • Pırasalı Börek Kalorisi Ne Kadardır?
  • Pırasalı Börek Yanında Ne Gider?
  • Pırasalı Gül Böreği Nasıl Yapılır?
  • Çıtır Çıtır Pırasalı Börek Tarifi İçin Püf Noktaları

Evde yufkanız ve pırasanız varsa bu pratik tarifle besleyici ve doyurucu bir börek yapabilirsiniz. İster çocuklarınıza ister misafirlerine yapabileceğiniz bu börek tarifini hazırlayıp buzluğa da atabilirsiniz. Kıymalı, peynirli ve patatesli gibi tatlardan sıkıldıysanız pırasalı börek tarifiyle sağlıklı bir börek yapabilirsiniz.

Pırasalı börek hem ekonomik açıdan hem de lezzet açısından çok ideal bir börek çeşididir. En güzel pırasalı börek tarifi için malzemeleri hazırlamanız yeterlidir. Evde pırasalı börek tarifi yapılırken aşağıdaki püf noktalarını da incelemelisiniz. Pırasalı börek malzemelerini hazırladıktan sonra yufkayı ister gül böreği şeklinde ister rulo börek şeklinde hazırlayabilirsiniz.

Pırasalı Börek Nasıl Yapılır?

Pırasalı Börek İç Harcı:
2 adet taze sap pırasa
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 çay kaşığı kadar tuz
Bir tutam karabiber
Yarım su bardağı lor peynir
2 adet taze yufka

İç Sosu:
4 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yufka Üstü:
1 adet yumurtanın sadece sarısı
1 tutam çörek otu
1 tutam susam

Pırasalı Börek Yapılışı

  1. Pırasaları güzelce yıkadıktan sonra kaba kısımlarını kesin ve ayırın. Pırasaları boydan ikiye kesin, ardından yarım ay halinde doğrayın.
  2. Tavaya zeytinyağı ekleyerek kızdırın, pırasaları zeytinyağı kızdıktan sonra soteleyin.
  3. Pırasalar yumuşadığında tuz ve karabiber ekleyerek sotelemeye devam edin. İyice pişen pırasaları ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  4. Soğuyan pırasaları bir kasede lor peyniri ile karıştırın.
  5. Sos için yoğurt, sıvıyağ ve yumurtayı bir kasede karıştırın.
  6. Yufkaları yarım ay haline kesin.
  7. Bir yufkayı tezgaha serip, üst kısmı ve yan kısımları dikdörtgen elde edecek şekilde kıvırın. Bir fırçayla hazırladığınız sosu yufkaya sürün.
  8. Yufkanın alt kısmına iç harcı yerleştirin.
  9. Yuvarlayarak rulo şekline getirin. Fazla bastırmamaya özen gösterin.
  10. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve rulo haline getirdiğiniz yufkayı yuvarlayarak dizin.
  11. Kalan sosunuzun içine sadece yumurta sarısı ekleyerek böreğin her tarafına yedirin.
  12. Son olarak susam ve çörek otu ekleyin ve 180 derecede ısınmış olan fırında 35-40 dakika boyunca kontrollü olarak pişirin.
  13. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Pırasalı Börek Kalorisi Ne Kadardır?

Pırasalı börek, yufka kullanıldığı için glisemik indeksi bir hayli yüksektir. Diyet sürecinde ve spor sürecinde tüketiminde kaçınmakta fayda olacaktır. Pırasalı börek 100 gramında 157 kcal kalori değerlerine sahiptir. Bir adet orta boy porsiyon pırasalı börek 433 kcal kaloridir.. Ayrıca pırasalı börek, %55 karbonhidrat, %11 protein ve %34 yağ değerlerine sahiptir.

Pırasalı Börek Yanında Ne Gider?

Böreğin yanında ağızda oluşan kuruluğu almak için sulu şeyler tercih edebilirsiniz. Yanına çeşitli kompostolar ikram edebilir ve lezzet kombosu oluşturabilirsiniz. Börek ikram etmeden önce sıcacık bir çorba sunabilirsiniz. Böreğin yanında sunulabilecek kısır, cacık ve mevsim salatası sofrayı donatabilecek yemekler olarak sayılabilir.

Pırasalı Gül Böreği Nasıl Yapılır?

Aynı malzemeleri kullanarak, sadece şekilde yapabileceğiniz ufak bir değişiklikle pırasalı gül böreği yapabilirsiniz. Yufkaları üçgen şekilde 4’e bölerek iç harcını ekledikten sonra, gül şeklini verebilirsiniz. Ancak pişirme aşamasında da bir değişiklik yapmalısınız. Gül böreği şeklinde bir pırasalı börek yapacaksanız eğer önceden 200 derecede ısıttığınız fırında 20-25 dakika boyunca kontrollü şekilde pişirmelisiniz.

Çıtır Çıtır Pırasalı Börek Tarifi İçin Püf Noktaları

Pırasalı börek hazırlarken bir yandan da fırını ısınmaya bırakmalısınız. Bu sayede böreğiniz eşit pişer. Böylece en güzel sonucu elde edebilirsiniz.
Börek yapımına başlamadan önce kullanacağınız ürünlerin oda sıcaklığına ulaşması daha lezzetli bir börek olmasını sağlar. Bu sebeple bir süre malzemeleri dolaptan çıkarıp bekletebilirsiniz.
Pırasalı börek yaparken eğer baklavalık yufka seçerseniz iç sos için kullanacağınız yağın bir kısmını sıvı hale getirdiğiniz tereyağından kullanın.
Börek yaparken sosunda süt kullanmanız böreğin kurumadan çıtırlaşmasına katkı sağlar.
Yufka arasına isteğe bağlı kalarak sade soda da kullanabilirsiniz. Ancak yufka üzerindeki dağılımı homojen şekilde olmalıdır.
Börek pişirmenin diğer püf noktalarından biri de fırın sıcaklığıdır. Eğer böreğiniz yüksek sıcaklıkta pişerse üstü çabuk pişer. İçinin pişmesi için geçen zaman böreğin kuruma aşamasına geçmesine neden olur.
Böreğinizin pişirme aşaması bittiği zaman dinlenmesi için fırında bekletmemelisiniz. Tamamen kapalı bile olsa içinde kalan sıcaklık böreği kurutmaya yeter. Börek pişer pişmez tepsiyi tezgaha alarak tepsiyi nemli bir bezle kapatabilirsiniz. Üzerindeki ilk har geçtikten sonra nemlenen börek daha yumuşak hale gelir.

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