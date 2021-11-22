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Kimin aklına gelirdi? Karnabahardan da pizza yapabilirsiniz!

22.11.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pizza deyince gözümüzün önüne görsel bir şölen gelir. Margarita, Neapolitan, Romana gibi birçok farklı çeşide ve enfes lezzete sahip olan pizzalar, hem görünüşleriyle hem de tatlarıyla pek çok insanın olmazsa olmazları arasında. Peki bu enfes lezzeti karnabaharla da yapabileceğinizi söylesek? İşte karnabahardan pizza tarifi...

Kimin aklına gelirdi? Karnabahardan da pizza yapabilirsiniz!

İtalyan mutfağının şaheserlerinden ve Türkiye'de de çok sevilen pizza, en lezzetli hamur işleri arasında yer alır. Ama lezzetine rağmen özellikle de içerdiği karbonhidrat, pizzayı sürekli yemekten bizi alıkoyuyor. Neyse ki daha sağlıklı ve alternatif pizza tarifleri de var. Hem pizza keyfini yaşamak hem de karbonhidrattan uzak durmanız mümkün, hem de karnabaharla! Evet, yanlış duymadınız. Karnabahar ile öyle lezzetli bir pizza bir yapılıyor ki, hem kalori alımını azaltıyor hem de eşsiz bir pizza deneyimi yaşatıyor. İşte hem hafif hem de bir o kadar lezzetli karnabahardan pizza tarifi...

KARNABAHARDAN PİZZA TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 2 yumurta

  • Kaşar peyniri

  • 1 kilogram karnabahar

  • Kimyon

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

  • Kekik

SOS İÇİN

  • Kekik

  • Tuz

  • 1.5 su bardağı domates püresi

  • 1 tatlı kaşığı zeytin yağı

ÜZERİ İÇİN

  • Domates

  • Biber

  • Kaşar peyniri

  • Zeytin

  • Beyaz peynir

  • İsteğe göre başka malzemeler de eklenebilir.

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak karnabaharları iyice yıkayın ve rondodan geçirin.

  • Çekmiş olduğunuz karnabaharları derin bir kaba alın.

  • Üzerine karabiberi, tuzu, pul biberi, kekiği, yumurtayı ve kaşar peynirini ekleyin.

  • Malzemeleri ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar yoğurun.

  • Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

  • Yağlı kağıdın üzerine pizzanızın hamurunu ekleyin.

  • Pizzayı fırına verin ve üzeri kızarana kadar 180 derecede pişirin.

  • Bir sos tavasının içerisine zeytinyağını, domates püresini, kekiği ve tuzu ekleyin.

  • Kısık ateşte kaynayana kadar pişirin.

  • Üzeri kızarmış olan pizza hamurunu fırından çıkarın ve hazırladığınız sosu üzerine sürün.

  • Domatesi ve biberi istediğiniz şekilde dilimleyin.

  • Sosladığınız pizza hamurunun üstüne doğradığınız biberi, domatesi, kaşar peynirini, zeytini, beyaz peyniri ekleyin. Eklemek istediğiniz başka malzemeleri de katabilirsiniz.

  • Son olarak kaşar peyniri eriyene kadar fırında biraz daha pişirin.

  • Peynir eriyince karnabaharlı pizzanız hazır olacak. Afiyet olsun!
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