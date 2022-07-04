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Hem daha sağlıklı hem de oldukça lezzetli: Fırında mücver tarifi

04.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mücver özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Oldukça hafif tadı olmasıyla gönüllere taht kuran mücver herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Mücveri kızartarak yapıyorsanız onu daha sağlıklı hale getirmek için fırında yapmayı deneyebilirsiniz. Bu tarif de kızartılan mücver gibi oldukça lezzetli oluyor.

Hem daha sağlıklı hem de oldukça lezzetli: Fırında mücver tarifi

Mücveri çok seviyor ama kızartma yapmak istemiyor musunuz? O zaman bu tarif tam size göre! Fırında yapılan mücver o kadar hafif ve lezzetli oluyor ki tüm yaz bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Mücverinizin üzerine hazırlayacağınız dereotlu sarımsaklı yoğurt ile lezzetine lezzet katabilirsiniz.

FIRINDA MÜCVER TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet kabak
  • 1 adet havuç
  • ½ bağ maydanoz
  • ½ bağ dereotu
  • 3 baş taze soğan
  • 2 yemek kaşığı tam buğday unu
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı(opsiyonel)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

  • Kabak, havucu rendeleyin. Suyunu sıkın, daha sonra yeşillikleri doğrayp ekleyin.
  • Sırayla baharatlar, un, yumurta, zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın. Bir dondurma kaşığı veya yemek kaşığı ile şekillendirin.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fansız fırında 25-30 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!


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Anahtar Kelimeler:
fırında mücver
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