Hem daha sağlıklı hem de oldukça lezzetli: Fırında mücver tarifi

Mücveri çok seviyor ama kızartma yapmak istemiyor musunuz? O zaman bu tarif tam size göre! Fırında yapılan mücver o kadar hafif ve lezzetli oluyor ki tüm yaz bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Mücverinizin üzerine hazırlayacağınız dereotlu sarımsaklı yoğurt ile lezzetine lezzet katabilirsiniz.

FIRINDA MÜCVER TARİFİ

Malzemeler

1 adet kabak

1 adet havuç

½ bağ maydanoz

½ bağ dereotu

3 baş taze soğan

2 yemek kaşığı tam buğday unu

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı(opsiyonel)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Kabak, havucu rendeleyin. Suyunu sıkın, daha sonra yeşillikleri doğrayp ekleyin.

Sırayla baharatlar, un, yumurta, zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın. Bir dondurma kaşığı veya yemek kaşığı ile şekillendirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fansız fırında 25-30 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!



