Hem daha sağlıklı hem de oldukça lezzetli: Fırında mücver tarifi

Mücveri çok seviyor ama kızartma yapmak istemiyor musunuz? O zaman bu tarif tam size göre! Fırında yapılan mücver o kadar hafif ve lezzetli oluyor ki tüm yaz bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Mücverinizin üzerine hazırlayacağınız dereotlu sarımsaklı yoğurt ile lezzetine lezzet katabilirsiniz.
FIRINDA MÜCVER TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet kabak
- 1 adet havuç
- ½ bağ maydanoz
- ½ bağ dereotu
- 3 baş taze soğan
- 2 yemek kaşığı tam buğday unu
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı(opsiyonel)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı
- Kabak, havucu rendeleyin. Suyunu sıkın, daha sonra yeşillikleri doğrayp ekleyin.
- Sırayla baharatlar, un, yumurta, zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın. Bir dondurma kaşığı veya yemek kaşığı ile şekillendirin.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fansız fırında 25-30 dakika pişirin.
AFİYET OLSUN!
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