Avokado ile aranızı düzeltecek birbirinden lezzetli 5 farklı kahvaltılık tarifi

Artık hemen hemen her markette bulabileceğiniz avokadoyu pek çok farklı şekilde kullanabilir ve hem kendinizi hem de sevdiklerinizi sağlıklı bir öğünle ödüllendirebilirsiniz. İşte, kahvaltı masalarınızı şenlendirecek 5 avokadolu tarif...

KIZARMIŞ DOMATESLİ VE AVOKADOLU EKMEK

MALZEMELER

2 dilim tam buğday ekmeği

1 avokado

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Beyaz peynir

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber, sumak, kekik

Cherry domates

HAZIRLANIŞI

Avokadoyu iki yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, peynir, sarımsak ve baharatlarla birlikte ezerek püre haline getirin.

Cherry domatesleri ikiye keserek zeytinyağı ve kekikle kızartın.

Ekmeklerinizi hafif kızartın.

Hazırladığınız avokadolu ezmeyi ekmeklere sürün ve üzerlerine kızarmış domatesleri yerleştirin.

AVOKADOLU YUMURTALI TOK TUTAN TOST

MALZEMELER

2 dilim esmer ekmek

1 avokado

1 yumurta

Beyaz peynir

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz

Limon suyu

Arzuya göre domates

HAZIRLANIŞI

Ekmeklerinizi tost makinesinde kızartın.

Bir tavada zeytinyağı ile omlet yapın.

Avokadoyu tuzlayıp ezin ve limon suyu ekleyin.

Ezmeyi, omleti, beyaz peyniri ve isterseniz domatesi ekmeklerin arasına koyun.

JALAPENO BİBER, MOZZARELLA VE AVOKADOLU OMLET

MALZEMELER

50 gram mozzarella peyniri

2 yumurta

Jalapeno biber turşusu

Çeyrek avokado

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Avokadoyu ince ince doğrayın ve az yağlı tavada biraz pişirin.

Yumurtaları bir kasede çırpın ve içerisine mozzarella peyniri ekleyin.

Yumurtaları da tavaya ekleyin.

Bir yüzü pişince diğer yüzünü çevirin ve jalapeno biberleri üzerine dizin.

Omletinizi biberlerin üzerini kapatacak şekilde katlayın ve servis edin.

AVOKADOLU YUMURTA

MALZEMELER

3 avokado

6 yumurta

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

İkiye böldüğünüz avokadoların içini kaşık yardımıyla biraz oyun.

Yumurtaları bu oyukların içerisine kırın.

Üzerine tuz ve karabiber serpin.

220 derece fırında 15-18 dakika pişirin.

AVOKADOLU PANCAKE

MALZEMELER

3/4 çay bardağı yulaf unu

Yarım su bardağı un

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı limon

2 avokado

1 yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı şeker

1/4 su bardağı süt

1/4 tatlı kaşığı tuz

Tarçın

HAZIRLANIŞI