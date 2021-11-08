Avokado ile aranızı düzeltecek birbirinden lezzetli 5 farklı kahvaltılık tarifi

Artık hemen hemen her markette bulabileceğiniz avokadoyu pek çok farklı şekilde kullanabilir ve hem kendinizi hem de sevdiklerinizi sağlıklı bir öğünle ödüllendirebilirsiniz. İşte, kahvaltı masalarınızı şenlendirecek 5 avokadolu tarif...
MALZEMELER
2 dilim tam buğday ekmeği
1 avokado
Zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
Beyaz peynir
1 diş sarımsak
Tuz, karabiber, sumak, kekik
HAZIRLANIŞI
Avokadoyu iki yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, peynir, sarımsak ve baharatlarla birlikte ezerek püre haline getirin.
Cherry domatesleri ikiye keserek zeytinyağı ve kekikle kızartın.
Ekmeklerinizi hafif kızartın.
MALZEMELER
2 dilim esmer ekmek
1 avokado
1 yumurta
Beyaz peynir
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Tuz
Limon suyu
HAZIRLANIŞI
Ekmeklerinizi tost makinesinde kızartın.
Bir tavada zeytinyağı ile omlet yapın.
Avokadoyu tuzlayıp ezin ve limon suyu ekleyin.
MALZEMELER
50 gram mozzarella peyniri
2 yumurta
Jalapeno biber turşusu
Çeyrek avokado
Tuz
Karabiber
HAZIRLANIŞI
Avokadoyu ince ince doğrayın ve az yağlı tavada biraz pişirin.
Yumurtaları bir kasede çırpın ve içerisine mozzarella peyniri ekleyin.
Yumurtaları da tavaya ekleyin.
Bir yüzü pişince diğer yüzünü çevirin ve jalapeno biberleri üzerine dizin.
MALZEMELER
3 avokado
6 yumurta
Tuz
Karabiber
HAZIRLANIŞI
İkiye böldüğünüz avokadoların içini kaşık yardımıyla biraz oyun.
Yumurtaları bu oyukların içerisine kırın.
Üzerine tuz ve karabiber serpin.
MALZEMELER
3/4 çay bardağı yulaf unu
Yarım su bardağı un
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı limon
2 avokado
1 yumurta
1 tatlı kaşığı karbonat
2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
2 yemek kaşığı şeker
1/4 su bardağı süt
1/4 tatlı kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Kuru malzemeleri karıştırın.
Ayrı bir kapta kalan malzemeleri yumurta ile çırparak kuru malzemelerle karıştırın.
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