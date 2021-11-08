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Avokado ile aranızı düzeltecek birbirinden lezzetli 5 farklı kahvaltılık tarifi

08.11.2021 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler besinlerinden biri olan avokadoyu, ne kadar isteseniz de bir türlü sevememiş olabilirsiniz. Ama bir gerçek var ki avokadonun faydaları saymakla bitmiyor. Avokado, sağlıklı bir besin olduğu gibi içerdiği yağlarla ve lifli yapısıyla oldukça da besleyici. Hem doyuruculuğuyla hem de lezzetiyle size avokadoyu sevdirecek 5 farklı kahvaltılık tarifiyle karşınızdayız!

Avokado ile aranızı düzeltecek birbirinden lezzetli 5 farklı kahvaltılık tarifi

Artık hemen hemen her markette bulabileceğiniz avokadoyu pek çok farklı şekilde kullanabilir ve hem kendinizi hem de sevdiklerinizi sağlıklı bir öğünle ödüllendirebilirsiniz. İşte, kahvaltı masalarınızı şenlendirecek 5 avokadolu tarif...

  1. KIZARMIŞ DOMATESLİ VE AVOKADOLU EKMEK

MALZEMELER

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 avokado

  • Zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Beyaz peynir

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz, karabiber, sumak, kekik

  • Cherry domates

HAZIRLANIŞI

  • Avokadoyu iki yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, peynir, sarımsak ve baharatlarla birlikte ezerek püre haline getirin.

  • Cherry domatesleri ikiye keserek zeytinyağı ve kekikle kızartın.

  • Ekmeklerinizi hafif kızartın.

  • Hazırladığınız avokadolu ezmeyi ekmeklere sürün ve üzerlerine kızarmış domatesleri yerleştirin.

  1. AVOKADOLU YUMURTALI TOK TUTAN TOST

MALZEMELER

  • 2 dilim esmer ekmek

  • 1 avokado

  • 1 yumurta

  • Beyaz peynir

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Limon suyu

  • Arzuya göre domates

HAZIRLANIŞI

  • Ekmeklerinizi tost makinesinde kızartın.

  • Bir tavada zeytinyağı ile omlet yapın.

  • Avokadoyu tuzlayıp ezin ve limon suyu ekleyin.

  • Ezmeyi, omleti, beyaz peyniri ve isterseniz domatesi ekmeklerin arasına koyun.

  1. JALAPENO BİBER, MOZZARELLA VE AVOKADOLU OMLET

MALZEMELER

  • 50 gram mozzarella peyniri

  • 2 yumurta

  • Jalapeno biber turşusu

  • Çeyrek avokado

  • Tuz

  • Karabiber

  • Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Avokadoyu ince ince doğrayın ve az yağlı tavada biraz pişirin.

  • Yumurtaları bir kasede çırpın ve içerisine mozzarella peyniri ekleyin.

  • Yumurtaları da tavaya ekleyin.

  • Bir yüzü pişince diğer yüzünü çevirin ve jalapeno biberleri üzerine dizin.

  • Omletinizi biberlerin üzerini kapatacak şekilde katlayın ve servis edin.

  1. AVOKADOLU YUMURTA

MALZEMELER

  • 3 avokado

  • 6 yumurta

  • Tuz

  • Karabiber

  • Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • İkiye böldüğünüz avokadoların içini kaşık yardımıyla biraz oyun.

  • Yumurtaları bu oyukların içerisine kırın.

  • Üzerine tuz ve karabiber serpin.

  • 220 derece fırında 15-18 dakika pişirin.

  1. AVOKADOLU PANCAKE

MALZEMELER

  • 3/4 çay bardağı yulaf unu

  • Yarım su bardağı un

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı limon

  • 2 avokado

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı karbonat

  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1/4 tatlı kaşığı tuz

  • Tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Kuru malzemeleri karıştırın.

  • Ayrı bir kapta kalan malzemeleri yumurta ile çırparak kuru malzemelerle karıştırın.

  • Karışımı tavaya akıtarak pişirin.
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