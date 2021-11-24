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Kış meyvelerine doyamayanlara tavada yumuşacık mandalinalı ters yüz kek tarifi

24.11.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımı oldukça kolay, fırına bile ihtiyaç duymayacağınız bir kek tarifi ile tanışmak ister misiniz? Sizi, özellikle kış aylarında yiyebileceğiniz en güzel meyvelerden biri olan mandalina ile hazırlanan harika bir tarifle buluşturuyoruz. Hem ferah hem de yumuşacık bir tarif arıyorsanız mandalinalı ters yüz kekin tadına doyamayacaksınız!

Kış meyvelerine doyamayanlara tavada yumuşacık mandalinalı ters yüz kek tarifi

Kekler; misafir sofralarının, akşam çaylarının, gün içindeki atıştırmaların olmazsa olmazı. Kakaolu, üzümlü, cevizli, havuçlu, elmalı derken onlarca farklı kek tarifi denemiş ve hepsinden sıkılmış olabilirsiniz. Size yepyeni ve pratik bir kek tarifiyle geldik. İşte; fırın bile kullanmadan sadece tava ile pişirebileceğiniz muhteşem lezzetli, vitaminli, ferah ve yumuşacık kek tarifi.

MANDALİNALI TERS YÜZ KEK TARİFİ

MALZEMELER

Marmelatı için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 4 yemek kaşığı toz şeker

  • 6 adet mandalina

Kek için;

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

  • Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı

  • 3/4 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı toz fındık

  • 1,5 çay bardağı un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

HAZIRLANIŞI

  • Yanmaz yapışmaz bir tavayı ocağa koyun ve tabanına dört yemek kaşığı şekeri serpin. Şeker, karamel kıvamını alana kadar bekleyin.

  • Şekeri beklerken mandalinaları soyup ikiye bölün.

  • Şeker karamel kıvamını alınca iki yemek kaşığı erimiş tereyağını ekleyin.

  • Hemen ardından yarıya bölünmüş mandalinaları, düz tarafı aşağı gelecek şekilde dizin ve tavanın altını kısın.

  • Kek hamuru için şeker ve yumurtayı bir kapta çırparak iyice köpürtün.

  • İçerisine erimiş tereyağı, sıvı yağ ve sütü sırasıyla ekleyin.

  • Sonrasında bu karışıma un, vanilin, kabartma tozu ve toz fındığı ekleyip spatula yardımı ile karıştırın.

  • Hazırladığınız kek karışımını, tavaya dizdiğiniz mandalinaların üzerine dökün.

  • Karışımın her yere yayıldığına emin olun ve tavanın kapağını kapatın. Kapağın yapışmaması için kenarlarını peçete ile hafif yağlayabilirsiniz.

  • Kısık ateşte 20-25 dakika kadar pişmesini bekleyin.

  • Ocağın altını kapamadan önce kekinizin pişip pişmediğini bir bıçak yardımı ile kontrol edin.

  • Piştikten sonra keki bir süre dinlendirin.

  • Daha sonra geniş bir tabağa ters şekilde koyun.

  • Üzerini dilerseniz nar taneleri ve nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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