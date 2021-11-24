Kış meyvelerine doyamayanlara tavada yumuşacık mandalinalı ters yüz kek tarifi

Kekler; misafir sofralarının, akşam çaylarının, gün içindeki atıştırmaların olmazsa olmazı. Kakaolu, üzümlü, cevizli, havuçlu, elmalı derken onlarca farklı kek tarifi denemiş ve hepsinden sıkılmış olabilirsiniz. Size yepyeni ve pratik bir kek tarifiyle geldik. İşte; fırın bile kullanmadan sadece tava ile pişirebileceğiniz muhteşem lezzetli, vitaminli, ferah ve yumuşacık kek tarifi.
MALZEMELER
Marmelatı için;
2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı toz şeker
Kek için;
2 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı
3/4 çay bardağı süt
1 çay bardağı toz fındık
1,5 çay bardağı un
1 paket vanilin
HAZIRLANIŞI
Yanmaz yapışmaz bir tavayı ocağa koyun ve tabanına dört yemek kaşığı şekeri serpin. Şeker, karamel kıvamını alana kadar bekleyin.
Şekeri beklerken mandalinaları soyup ikiye bölün.
Şeker karamel kıvamını alınca iki yemek kaşığı erimiş tereyağını ekleyin.
Hemen ardından yarıya bölünmüş mandalinaları, düz tarafı aşağı gelecek şekilde dizin ve tavanın altını kısın.
Kek hamuru için şeker ve yumurtayı bir kapta çırparak iyice köpürtün.
İçerisine erimiş tereyağı, sıvı yağ ve sütü sırasıyla ekleyin.
Sonrasında bu karışıma un, vanilin, kabartma tozu ve toz fındığı ekleyip spatula yardımı ile karıştırın.
Hazırladığınız kek karışımını, tavaya dizdiğiniz mandalinaların üzerine dökün.
Karışımın her yere yayıldığına emin olun ve tavanın kapağını kapatın. Kapağın yapışmaması için kenarlarını peçete ile hafif yağlayabilirsiniz.
Kısık ateşte 20-25 dakika kadar pişmesini bekleyin.
Ocağın altını kapamadan önce kekinizin pişip pişmediğini bir bıçak yardımı ile kontrol edin.
Piştikten sonra keki bir süre dinlendirin.
Daha sonra geniş bir tabağa ters şekilde koyun.
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