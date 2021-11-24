Kış meyvelerine doyamayanlara tavada yumuşacık mandalinalı ters yüz kek tarifi

Kekler; misafir sofralarının, akşam çaylarının, gün içindeki atıştırmaların olmazsa olmazı. Kakaolu, üzümlü, cevizli, havuçlu, elmalı derken onlarca farklı kek tarifi denemiş ve hepsinden sıkılmış olabilirsiniz. Size yepyeni ve pratik bir kek tarifiyle geldik. İşte; fırın bile kullanmadan sadece tava ile pişirebileceğiniz muhteşem lezzetli, vitaminli, ferah ve yumuşacık kek tarifi.

MANDALİNALI TERS YÜZ KEK TARİFİ

MALZEMELER

Marmelatı için;

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı toz şeker

6 adet mandalina

Kek için;

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı

3/4 çay bardağı süt

1 çay bardağı toz fındık

1,5 çay bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

HAZIRLANIŞI