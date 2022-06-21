Hem görünüşü hem tadı harika: Yumuşacık muffin tarifi

Büyük ve klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız muffini mutlaka denemeniz gerekiyor. Evde kolayca yapılan muffin her yaştan insanın seveceği bir tada sahip. Çay saatlerinde veya kahvenin yanında atıştırmalık yiyecekler arıyorsanız küçük porsiyonlara sahip olan muffini mutlaka denemelisiniz. Muffinin lezzetini tadan herkes bunun tarifini isteyecek. Muffinin üzerini krem şanti, taze meyveler ve çeşitli süslemeler ile renklendirebilirsiniz.

MUFFİN TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yapılışı

Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kaba koyun.

Krema haline gelene kadar bir mikser yardımıyla yaklaşık 5 dakika çırpın.

Ayçiçek yağı ve sütü ekleyin. Birkaç dakika daha çırpmaya devam edin.

Elenmiş un, vanilin ve kabartma tozunu muffin karışımına ilave edin.

Tüm malzemeyi bir spatula yardımıyla katlayarak karıştırın. Kabarmış kek harcını söndürmemek için yavaşça karıştırıp tüm malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

Kağıt muffin kalıplarını kabarma payı bırakacak şekilde 2-3 yemek kaşığı kadar harç ile doldurun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika, üzeri renk alana kadar pişirin.

Üzerini dilerseniz pudra şekeri, krem şanti ya da dilimlenmiş meyveler ile süsleyip servis edin.

AFİYET OLSUN!



