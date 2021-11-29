Hem hafif hem lezzetli: Misafirlerinize parmaklarını yedirecek karamelli kaşık tatlısı tarifi

Evinizde her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz karamelli kaşık tatlısı, favorilerinizden biri olacak! Size her seferinde "Bir çatal daha!" dedirtecek tatlıyı zamanınızın kısıtlı olduğu durumlarda bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün aynı lezzette servis edebilirsiniz. İşte, en pratik şekliyle karamelli kaşık tatlısı tarifi...

KARAMELLİ KAŞIK TATLISI

MALZEMELER:

Muhallebi için;

125 gram tereyağı

125 gram süt kreması

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı ölçüsünden 1 parmak eksik toz şeker

1 paket şekerli vanilin

Karamel Sosu için;

1 su bardağı su

1/2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay kaşığı tereyağı

Üzeri İçin;

Fındık içi

HAZIRLANIŞI: