Hem hafif hem lezzetli: Misafirlerinize parmaklarını yedirecek karamelli kaşık tatlısı tarifi

Evinizde her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz karamelli kaşık tatlısı, favorilerinizden biri olacak! Size her seferinde "Bir çatal daha!" dedirtecek tatlıyı zamanınızın kısıtlı olduğu durumlarda bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün aynı lezzette servis edebilirsiniz. İşte, en pratik şekliyle karamelli kaşık tatlısı tarifi...
MALZEMELER:
Muhallebi için;
125 gram tereyağı
125 gram süt kreması
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı ölçüsünden 1 parmak eksik toz şeker
Karamel Sosu için;
1 su bardağı su
1/2 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı nişasta
Üzeri İçin;
HAZIRLANIŞI:
Öncelikle bir tencereye tereyağını koyup eritin.
Üzerine 1 su bardağı unu ekleyip unun rengi değişip kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak orta ateşte kavurun. Unu fazla kavurup yakmamaya özen gösterin.
Ardından tencereye 1 litre sütü yavaşça ekleyin. Unun topaklanmaması için sütü dökerken bir tel çırpıcıyla karıştırmaya devam edin.
Pürüzsüz bir karışım elde ettiğinizde toz şekeri ekleyip iyice karıştırın.
Koyulaşıp muhallebi kıvamını alana dek sürekli karıştırarak pişirin.
Muhallebiniz göz göz olup kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatın ve 1 paket şekerli vanilini ekleyip iyice karıştırarak muhallebiye yedirin.
Muhallebinizin kaymak tutmaması için ara ara karıştırarak ılımaya bırakın.
Muhallebi yeterince ılıyınca süt kremasını ekleyip mikser yardımıyla 4-5 dakika kadar çırpın.
Tatlıyı servis edeceğiniz orta boy borcamın içini muhallebinin yapışmaması için suyla ıslatın ve fazla suyu dökün.
Muhallebiyi hazırladığınız borcama döküp bir spatula ile yayın ve üzerinin düz olmasına dikkat edin. Ardından muhallebinizi soğumaya bırakın.
Muhallebiniz soğuduğunda karamel sosunu hazırlamaya başlayın.
Sos için 1 bardak suda nişastayı açıp kenarda bekletin.
Bir sos tenceresinde 1/2 su bardağı toz şekeri kısık ateşte eritin.
Şeker tamamen eriyince suyu ilave edip karıştırın. Bu aşamada şeker topaklanır ama endişelenmeyin. Şeker, tekrar eriyene dek kısık ateşte karıştırmaya devam edin.
Ardından nişastalı suyu ekleyip orta ateşte kaynayana kadar pişirin.
Karamel sosunuz kaynayınca tereyağını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Sosu, soğumuş muhallebinin üzerine iyice yayın ve 3-4 saat buzdolabında dinlendirin.
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