Hem ibadete hem de turizme hizmet verecek cami

Caminin 3 kattan oluştuğunu, aşağı katta otopark ile sosyal alanların bulunduğunu anlatan Artan, camide kütüphane, mini konferans salonu, internet odasının yer alacağını belirtti. Gençlerin ve kadınların sosyal alanlardan rahat faydalanabileceğini dile getiren Artan, onlara güzel bir mekan sunacaklarını bildirdi.

Antalya Müftüsü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burasının, Türkiye'nin sayılı büyük camilerinden biri olacağını söyledi.

İçine devasa taştan oyma hat levha dualar yerleştirilen cami, turizme de hizmet edecek.

Yaklaşık 13 bin metrekareye inşa edilen cami, büyüklüğü, 85,5 metrelik minareleri ve iç donanımıyla Türkiye'nin "simge" camileri arasında yer alıyor. 36 metre çapında, yerden 42,5 metre yükseklikteki kubbesiyle "Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden" olan cami, tamamen yığma taştan yapılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2011'de Akdeniz Üniversitesi kampüsünde temeli atılan cami, ibadete açılmak için gün sayıyor. Tamamlandığında aynı anda 10 bin kişinin namaz kılabileceği cami, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile modern mimarinin özelliklerini taşıyor.

Camilerde kadınların namaz kılacağı alanların genellikle küçük olduğuna işaret eden Artan, burada ise kadınlar için ayrılan bölümün geniş tutulduğunu vurguladı.

Artan, camide engelliler için de iki asansörün bulunduğunu anlatarak, "Camimize 8 kapıdan giriliyor. Bu kapılar, cennetin 8 kapısını simgeliyor." dedi.

Caminin tamamen yığma taştan yapılmasının da önemli bir özellik olduğunu dile getiren Artan, şöyle devam etti:

"Tarihi camilerimize baktığımızda hep taştan yapıldığını görürüz. Cumhuriyet döneminde ve yeni dönemde camiler sıvayla yapılıyor, sıvanın üzerine işlemeler gerçekleştiriliyor. Ama bu cami tamamen taştan yapıldı. Taşın doğal görünen ve huzur veren bir yapısı var. Bu da camiye ayrı güzellik katıyor."

Ana kubbenin çok yüksek ve refah olduğunu belirten Artan, cemaatin yukarıdaki sanatsal yazıları görebilmeleri için avize takmayı düşünmediklerini bildirdi.

Camiyi "sade bir sanat eseri" olarak değerlendiren Artan, "Hedefimiz camiyi Kadir Gecesi'nde hizmete açmak. Halı siparişleri yapıldı, mermerler bitmek üzere. Şu ana kadar yaklaşık 32 milyon lira harcama yapıldı, yüzde 90'ı bitti, güzel bir eser olacak." ifadelerini kullandı.