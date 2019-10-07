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Hem ilginç hem korkunç! Ne olduğuna inanamayacaksınız

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

Hayatınızda hiç yılan başlı bir tırtıl ya da su birikintisinde kendi gövdelerinden köprü oluşturmuş bir karınca sürüsüne rastladınız mı? İşte daha önce hiç bir yerde görmediğiniz o ilginç canlılar...

Hem ilginç hem korkunç! Ne olduğuna inanamayacaksınız

Doğanın, pek alışıldık olmayan hatta bazen de biraz ürkütücü olan canlılarla dolu olduğunu biliyoruz. Yeryüzündeki tüm canlıların çevrelerine göre kendilerini adapte etme kabiliyeti vardır. Kimi zamansa çevre koşulları onlara, insanlara 'korkunç' gelebilecek şeyler yaptırır. Sizler için doğada bulunan hem ilginç hem de korkunç olan böcekleri, deniz canlılarını ve doğa olaylarını bir araya getirdik. İşte o garip canlılar ve olaylar...

Bir çıyan ile yavrusu.

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Boynuzu yenilenme sürecini tamamlamamış bir geyik.

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Tropik bölgelerde okyanusun sığ sularında yaşayan testere balığı.

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Kamboçya'da yaşlı bir ağaçın kavuğuna yerleştirişmiş bir heykel.

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Yarasadan beslenen bir tür böcek.

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Atlas Okyanusu'nun kuzeydoğu sularında sıkça rastlanan ‘testere dişli’ bir İspanyol köpekbalığı.

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Sel sırasında hayatta kalabilmek için sular üstünde gövdelerini köprü haline getirmiş bir karınca sürüsü.

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Bir ağustos böceğinin alışılmamış açıdan çekilmiş fotoğrafı.

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Doğal yaşam alanı Antarktika olan, 20 santimetrelik bir altın deniz solucanı.

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Bir sinek üzerinde hayat bulmuş bir tırtıl mantarı.

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Kozası içindeyken avcılardan korunmak için kendisine yılan görünümü veren bir krizalit evresinde bir tırtıl.

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Kendini gizlemek için üzerinde durduğu ağaç gövdesinin dokusuna bürünmüş bir tür örümcek.

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