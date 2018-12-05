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Hem imam, hem futbolcu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 05.12.2018 16:25 | Son Güncelleme

Manisa Salihli'ye bağlı Emirhacılı Mahallesi Camisi'nde imam olarak görev yapan 31 yaşındaki Muhammet Varol, aynı zamanda mahallenin amatör kümede mücadele eden Emirspor Kulübü'nde futbol oynuyor.

Hem imam, hem futbolcu

Salihli'ye 3 yıl önce tayini çıkan Varol, namaz vakitlerinde cübbesini giyip cami cemaatine namaz kıldırırken, hafta sonları ise mahallenin takımı için yeşil sahada ter döküyor.

Geçen sezon Emirspor Başkanı Mustafa Yüksel'in teklifi üzerine takımda oynamaya başladığını söyleyen futbolcu imam, "Takımda yer alıp almayacağımı sordu. Ben de çocukluğumdan beri futbola ilgi duyduğum, halı saha turnuvalarına katıldığım için teklifi kabul ettim. Geçmişte amatör kategoride başarılar elde eden Emirspor'da lisanslı olarak forma giyiyorum" dedi.

Bir imam olarak halkın ve cemaatin gözünde ayrı bir ufuk açtığını belirten Varol, "Amacımız spora ve sportmenliğe bakışı düzeltmek. Zaman zaman futbolcu arkadaşlarımı motive etmek için uğraşıyorum. Bana mahallemizde her kesim destek veriyor. Maça girdiğim zaman taraftarların yoğun bir ilgisi oluyor. Tabi buda bende büyük bir heyecana neden oluyor" diye konuştu. Emirspor Teknik Direktörü Akın Kahraman, ligde iyi bir hava yakaladıklarını dile getirip, "İmam arkadaşımızı Salihli'de halı saha maçlarından tanıyordum. Spor aktivitesi oldukça yüksek birisi" diye konuştu. Başkan Mustafa Yüksel, Muhammet Varol'un takıma hem saha içi hem de saha dışında önemli destek verdiğini söyledi. Takım kaptanı Mert Güldüren de Varol'un takımın malzeme ihtiyacı konusunda da sorumluluk aldığını belirtti.

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Muhammet Varol Emirspor Kulübü

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