Hem kahvaltılarda hem pratik tariflerde kurtarıcınız olacak en iyi kızartma tavası çeşitleri

Kızartma yapmak çok zahmetli ve zorlu bir iş olabilir. Özellikle elinizde güzel bir kızartma tavası yoksa hem çok eziyet çekersiniz hem istediğiniz lezzeti alamayabilirsiniz. Daha lezzetli ve sağlıklı kızartma yemekleri yapmanın yolu, kaliteli bir tavadan geçer. Eğer mutfağınızda kullanışlı ve dayanıklı bir kızartma tavasına ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Haydi gelin, onlarca farklı markanın birçok modeli arasından seçtiğimiz en pratik ve kullanışlı kızartma tavası modellerine göz atalım.

1. İşi profesyoneline bırakın: Zwilling Marquina Plus Kızartma Tavası Yüksek Kenarlı, Alüminyum, Yuvarlak

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Rahatlıkla kızartma yapabilmek için yüksek kenarlı olarak tasarlanan Zwilling Marquina Plus Kızartma Tavası Yüksek Kenarlı, Alüminyum, Yuvarlak; aşınmalara karşı koyabilmesi adına %100 arttırılmış titanyum sert astarlı malzeme kullanılarak üretilir. Dört katmanlı duraslide granit yapışmaz kaplaması sayesinde yemeklerinizi yaparken yanma ve yapışma problemine engel olur. Kolay temizlenebilmesi adına dikişsiz olarak tasarlanan ürün, en iyi kızartma tavası seçenekleri arasında yer alır. Tavanın ergonomik sapı, sıcaklıktan etkilenmediği için rahat bir tutuş sağlar. Ürün, uzun ömürlü kullanım vadeden dış kaplaması ile kullanıcıya ulaşır.

2. Tek seferde iki boyuta birden sahip olun: Kitchen Design Lab Kızartma Tavası, İki Adet Siyah Alüminyum, Teflon Klasik Kaplama İkili Kızartma Tavası Seti

Alüminyum malzeme kullanılarak hafif olması planlanan Kitchen Design Lab Kızartma Tavası, İki Adet Siyah Alüminyum, Teflon Klasik Kaplama İkili Kızartma Tavası Seti; ısıyı eşit dağıtarak yemeklerin hem lezzetli olmasını sağlar hem yanmasını önler. Kızartma tavası alırken en çok dert edilen konu, kızartma tavası temizlemesi problemi olabilir. Ürünü kullandıktan sonra zorlu kızartma lekelerini çıkartmak için karbonat, sirke, sıvı sabun veya deterjandan faydalanabilirsiniz. Ürün sıcakken tavanın içerisine bu malzemelerden birini suyla karıştırıp bırakın. Soğuduktan sonra lekelerin kolaylıkla çıktığını göreceksiniz.

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3. İtalyan kalitesiyle tanışın: Ballarini Bologna Granitium Granit Kaplama Kızartma Tavası

Lezzetli yemeklerin gerçek tadını Ballarini Bologna Granitium Granit Kaplama Kızartma Tavası ile keşfedebilirsiniz. Kızartma tavası tavsiyesi sorulduğu zaman beş kat granitium yapışmaz kaplaması ile üretilen ürün, sıkça tavsiye edilir. Üstün yapışmaz performansı sayesinde kızartma yaparken çok az yağ kullanarak yemeklerinizi pişirmenize yardımcı olur. 24 cm çapında üretilen tava; et, tavuk ve harika sebze kızartmaları yapmak için rahatlıkla kullanılabilir. Kızartma sırasında oluşacak yüksek ısı ve yağ sıçrama problemleriyle ilgili sorun yaşamamanız adına ürün, uzun bir sap tasarımı ile üretilir.

4. Emaye telin kolaylığı ile tanışın: Cem Alev Emaye Telli Wok Kızartma Tavas

Cem Alev Emaye Telli Wok Kızartma Tavası, 26 cm boyutuyla rahatlıkla bir porsiyon kızartma yapmanızı sağlarken çevre dostu yapışmaz yüzeyiyle kolay bir kullanım sunar. Bazı kullanıcılar, "Kızartma tavası nasıl olmalı?" diye düşünebilir. Kızartma tavaları ihtiyaca göre şekillenebilir. Pankek kızartılacak tava ile et kızartılacak tava aynı özelliklere sahip olmaz. Ancak bu ürünle neredeyse her yemeği rahatlıkla yapabilirsiniz. Kızartma tavası, yanmaz ve yapışmaz özellikleri ile ön plana çıkar. Kenarları derin ve sapı yalıtımlı olarak üretildiği için kullanıcıların beğenisini kazanır.

5. Döküm tavanın performansını deneyimleyin: Lava Döküm Kızartma Tavası

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Döküm tavaların en büyük özelliği, %100 geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemeden üretiliyor olması olabilir. Yapışmaz özelliğinin anında mühürleme etkisi sayesinde hem yemeğe lezzet katar hem de temizliği kolay olur. "En iyi kızartma tavası hangisi?" denildiğinde listeye mutlaka bir döküm tava eklemek gerekir. Lava Döküm Kızartma Tavası; elektrikli, gazlı ya da indiksüyon ocaklar ile tüm fırın veya ocak tiplerinde gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Döküm tava, yemeğe lezzet katarken besin değerlerinin korunmasını da sağlayarak sağlıklı öğünler pişirmenizi sağlar.

6. Meşhur Karadeniz yemekleri için: KILIÇ Leydi Karadeniz Balık ve Börek Tavası 36 cm Alüminyum Kapaklı

Kızartma tavası kapaklı modelleri kategorisinde yer alan KILIÇ Leydi Karadeniz Balık ve Börek Tavası 36 cm Alüminyum Kapaklı ürünü, kapaklı tava arayanlar için ideal olabilir. Balık ve börek yemekleri için kullanılan ürün, yanmaz ve yapışmaz iç yapı ile üretilir. Aynı zamanda yüksek ısıya dayanıklı dış yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz kaliteli ürünler arasında bulunur. Alüminyum özel çevirme kapağıyla kullanıcıya ulaşan tavanın 32, 34, 36, 38 ve 40 cm'lik farklı boyutları bulunur. Uzun sapı ile her türlü ateşte rahatlıkla kullanılabilen ürün sayesinde en lezzetli yemekleri hazırlayabilirsiniz.

7. En iyi kızartma tavası denilince akla o marka gelir: TEFAL Resist Intense Kızartma Tavası

Son derece uzun ömürlü bir kullanıma sahip TEFAL Resist Intense Kızartma Tavası; 24 cm oluşu, dayanıklı ve sağlam malzemesiyle mutfaktaki bütün yemeklerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünler arasında yer alır. Gaz ocağında kullanıma uygun olarak üretilen tava, Flame Protect teknolojisi sayesinde çizilme ve lekelere karşı dayanıklı olarak üretilir. Termal sinyal teknolojisi sayesinde tava uygun ısıya ulaştığı anda sizi uyarır. Böylelikle en iyi pişirme sonucunu elde edersiniz. Kızartma tavası tavsiyesi için her zaman önerilen bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

8. Mutfağınıza çok yakışacak bir tava arayanlara: Staub Ahşap Saplı Döküm Kızartma Tavası

Staub markasına ait olan yuvarlak Staub Ahşap Saplı Döküm Kızartma Tavası, lezzetli yemekler yapmak için ihtiyacınız olan şey olabilir. Dökme demirden yapılan ürün; sebze yemeklerinde, et ve balık yaparken özel bir aroma kazanmasını sağlar. Dökme demirin uzun süre ısıyı depolama avantajı da yemeklerin sıcak kalması için faydalı olur. Ayrıca "Kızartma tavası nasıl temizlenir?" diye merak edenler için ürün, kolay temizlenmesiyle en iyi seçenekler arasında yer alır. Dökme demir malzeme üzerinden kızartma kirlerini çıkarmak için tava sıcakken içerisine deterjan veya karbonat gibi bir leke çıkarıcı koyup beklettikten sonra kirleri kolayca çıkarabilirsiniz.

9. Yağsız kızartma yapmanın zevkine varın: Primanova Amt Kızartma Tavası

26 cm çap ve beş cm derinlik ile üretilen Primanova Amt Kızartma Tavası, kızartma yapmak için yeterli ölçülere sahip tavalardan biri. Alman teknolojisi ile tasarlanan tava, alüminyum kullanılarak üretilir. "Kızartma tavası nasıl kullanılır?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler olabilir. Ürüne önce yağ eklenir ya da yağlı bir et yemeği yapılacaksa önce tava ısıtılır. Tava istenilen ısıya ulaştığı zaman içerisine kızartılmak istenen yemekler atılır. Yemeğin türüne göre ateşin seviyesi ayarlanır. Yemek pişip tüketiltikten sonra ise ürünün içerisine bir miktar su ve deterjan konularak soğuduktan sonra temizlenir.

10. Ahşap kulpu ve cam kapağı ile çok kullanışlı: Lava Metal Cam Kapaklı Ahşap Kulplu Yuvarlak Kızartma Tavası

Dökme demir malzemeden üretilen Lava Metal Cam Kapaklı Ahşap Kulplu Yuvarlak Kızartma Tavası, çevre dostu yapısıyla kullanıcılar tarafından tercih edilen ürünlerden biri. Sağlıklı yemekler yapmanın en temel yollarından biri olan dökme demir tava çeşitleri, kendine has dokusuyla yemeğe de lezzet katar. Yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde sofranıza daha sağlıklı yiyecekler koymanızı sağlayan ürün ile ister az yağda ister yağsız kızartma çeşitleri yapabilirsiniz. Yemekleri mühürleme özelliği sayesinde tava, vitaminlerinin içinde kalmasını sağlayarak daha besleyici öğünler pişirilmesini sağlar.