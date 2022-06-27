YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hem kokusu hem lezzeti nefis! Kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi

Hem kokusu hem lezzeti nefis! Kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi

27.06.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elma birçok tatlıya oldukça yakışıyor. Özellikle kurabiyelerin içerisinde enfes bir lezzet yaratıyor. Elmalı kurabiye tarifi oldukça lezzetli olmasının yanı sıra yapımı oldukça basit. Dokusu kıyır kıyır olan ve misler gibi kokan bu kurabiye tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor. Yapacağınız kurabiyeyi herkes çok beğenecek.

Hem kokusu hem lezzeti nefis! Kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi

Kurabiye hem çayın hem de kahvenin yanına oldukça yakışıyor. Gelen misafirlerinize ne ikram edeceğinizi düşünüyorsanız elmalı kurabiye en doğru tercih olabilir. Görünüşü ve tadıyla saatlerce uğraşılmış izlenimi veren bu kurabiyeyi kesinlikle denemelisiniz. Hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak bu kurabiyenin yapımı oldukça basit.

ELMALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • ¾ su bardağı toz şeker
  • ¾ çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 200 gram tereyağı
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı limon suyu

Elmalı iç harcı için:

  • 4 adet kırmızı elma(rendelenmiş)
  • ½ su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • ½ su bardağı dövülmüş ceviz içi

Yapılışı

  • Elmalı kurabiye tarifini hazırlamak için 4 adet rendelenmiş elmayı tavaya alın.
  • Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyin ve elmalar karamelize olana kadar pişirin. Elmalı harç piştikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin ve karıştırın.
  • Hamurunu hazırlamak için bir kasede limon suyu ve karbonatı karıştırın. Derin bir kasede, tereyağı sıvı yağ, yogurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını birleştirin.
  • Unu da azar azar ekleyerek, ele yapışmayan fakat yumuşak olan bir hamur elde edin.
  • Hamuru tezgahın üzerinde toparlayın. Bu hamuru tezgahta güzelce açın. Yuvarlak şekiller çıkarıp elmalı harcı ortasına koyun ve iki yandan katlayın.
  • Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  • Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin. Kurabiyeleriniz artık servise hazır!

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lezzetli yemekler için en iyi çelik tava çeşitleriLezzetli yemekler için en iyi çelik tava çeşitleri
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Artık mangalda yapmayacaksınız: Soslu tavuk kanat tarifi!Artık mangalda yapmayacaksınız: Soslu tavuk kanat tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti!

Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti!

Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte törenden kareler

Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte törenden kareler

Göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı

Göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı

Müge Anlı gelinlikle! Sosyal medyayı salladılar

Müge Anlı gelinlikle! Sosyal medyayı salladılar

Defalarca kez aldatıldığını söyledi! "Otel odasında başka adamlarla..."

Defalarca kez aldatıldığını söyledi! "Otel odasında başka adamlarla..."

Melis Sezen'in dans videosu alay konusu oldu! "Gece 3'te odamdaki cin"

Melis Sezen'in dans videosu alay konusu oldu! "Gece 3'te odamdaki cin"

İlginizi Çekebilir

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.