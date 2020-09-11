YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı: Kumlu Pasta Tarifi

Hem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı: Kumlu Pasta Tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yapılışı kolay tadı efsane bir pasta arıyorsanız kumlu pasta tarifini denemelisiniz. Çay ve kahve saatlerinde, kutlamalarda bol çikolatalı bir tatlı olarak tercih edebileceğiniz kumlu pastayı antep fıstığı, kırmızı meyve veya hindistan ceviziyle süsleyebiliriz.

Hem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı: Kumlu Pasta Tarifi

İçindekiler

  • Malzemeler
  • Yapılışı
  • Keki Yapmak İçin Gereken Malzemeler
  • Kreması İçin
  • Kumlu Pasta Tarifi ve Yapılışı
  • Lezzetli Kumlu Pasta İçin İpuçları

Son dönemde oldukça popüler olan kumlu pastayı sevdiklerinize kolayca yapabilirsiniz. Görüntüsüyle gözleri lezzetiyle mideleri doyuran kumlu pasta tarifi sayesinde tatlı krizlerinize de son verebilirsiniz. Doğum günü gibi özel günlerde pastaneden pasta almak yerine bu muhteşem görünümdeki ve lezzetteki pastayı kendiniz de yapabilirsiniz. Böylece kumlu pasta ile misafirlerinize klasikleşen pastalardan farklı bir tat sunarsınız.

Altında yumuşacık keki, ortasında muhteşem kreması ve üzerinde çikolata kumuyla bu lezzeti doğum günü olan arkadaşlarınıza hediye etmeye ne dersiniz? Farklı bir sürpriz arıyorsanız bu neden kendi ellerinizle yaptığınız bir pasta olmasın ki?

Yoğun çikolata tadı yerine kumlu pastanızı Antep fıstığı, kırmızı meyve, Hindistan cevizi ya da dilediğiniz başka bir malzeme serperek de servis edebilirsiniz. Nefis kumlu pasta tarifini denerken tüm tarifi adım adım uygulamayı ihmal etmeyin.

Malzemeler

  • Çikolatalı Kum İçin
  • 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
  • 1/4 bardak toz şeker
  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özü
  • 1/2 fincan yulaf unu
  • 5 yemek kaşığı kakao tozu ve ayrıca 1 1/2 çay kaşığı kakao tozu
  • 1/2 çay kaşığı İnce Deniz Tuzu

Yapılışı

Fırını 225 dereceye kadar önceden ısıtın.
Kürek aparatı takılı bir mikserde, tereyağı ve şekeri 3-4 dakika hafif ve kabarık olana kadar orta-yüksek hızda çırpın.
Daha sonra hızı düşürün ve vanilyayı ekleyin. Orta boy bir kapta un ve kakao tozunu karıştırın.
Mikser düşük hızda çalışırken, un karışımına kakao ve tuzu ekleyin.
Hamur bir araya gelene kadar karıştırın. Bu hamur bir hafta buzdolabında saklanabilir veya 2 aya kadar dondurulabilir. Böylece dilediğiniz zaman kakao kumu hazırlayabilirsiniz.
Hamuru 2-3 cm kalınlığında bir tabaka halinde tavaya bastırın. Bu hamur çok yoğundur ve yayılması zor olabilir.
Yarı preslenmiş hamuru iki kat parşömen kağıdı arasına sıkıştırın ve bastırmak için bir oklava kullanın.
8 dakika boyunca pişirin. Hamuru fırından çıkarın ve yarı pişmiş hamuru bir çatalla ya da bıçakla orta boy parçalara ayırın.
Ardından 7 dakika daha pişirin. Kurabiye parçalarını daha küçük parçalar oluşturmak için tekrar parçalayın.
Yeterince ufaladığınızda kumlu bir görünüme kavuşacak ve soğudukça daha gevrek olacaktır.

Keki Yapmak İçin Gereken Malzemeler

  • 4 yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1, 5 su bardağı un
  • 1, 5 su bardağı süt

Kreması İçin

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
  • 2 tepeleme yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 tatlı kaşığı tereyağ
  • 80 gr bitter çikolata

Kumlu Pasta Tarifi ve Yapılışı

Kek için 1 bardak şeker ve 4 yumurtayı kabarıp beyazlaşıncaya kadar mikserle ya da elde çırpın.
Daha sonra sıvıyağ ve süt eklemeniz gerekir.
Unu eledikten sonra, vanilya, kakao ve kabartma tozu ile beraber karıştırın.
Dikdörtgen kabın dibine yağ ve biraz un serpin.
Hazırladığınız harcı borcama aktarın. Fırında 20 dakika boyunca pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kürdanla delin. Daha sonra bütün keki sütle iyice ıslatın.

Krema İçin
Bir tencereye şeker, süt, nişasta, kakao ve unu ekleyin ve topak kalmayacak şekilde karıştırın.
Ardından orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
Kaynayan karışımı ocaktan alındıktan sonra vanilya ve çikolatayı ekleyin.
Kremayı blendırdan geçirin ve Ilık kekin üzerine kepçe yardımı ile yayın.
Şimdi oda sıcaklığına ulaşana kadar bekleyin.
Hazırladığınız çikolata kumunu kekin üzerine dökün ve 5-6 saat boyunca buzdolabında dinlendirin.
Daha sonra her bir dilimi çilekle süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Lezzetli Kumlu Pasta İçin İpuçları

Daha kolay kumlu pasta tarifi için çikolata kumu yerine hazır bisküviler de kullanabilirsiniz. Bisküvili kumlu pasta tarifi sizin zamandan kazanmanıza olanak sağlayabilir. Dilediğiniz kurabiyeyi kum tanelerini andıracak kadar ufaladıktan sonra kek karışımının üstüne ekleyebilirsiniz.
En güzel kumlu pasta tarifi kendi hazırladığınız çikolata kumuyla yapılır. Eğer zamanınız yoksa hazır kurabiyeleri tercih ederek de farklı lezzetler yakalayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifiAğızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Cüneyt Özdemir'den Nusret ve altınlı cappuccino yorumu!
Cüneyt Özdemir'den Nusret ve altınlı cappuccino yorumu!
Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?
Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?
Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi
Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi
Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi
Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi
Hepimiz yapıyoruz! Sütü buzdolabı kapısında saklamayın
Hepimiz yapıyoruz! Sütü buzdolabı kapısında saklamayın
İlginizi Çekebilir
Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin
Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin
Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
Hindistan Cevizli Brownie
Hindistan Cevizli Brownie
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?
Orijinal Kayseri sucuğu nasıl yapılır?
Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi
Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi
Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi
Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi
Denizlerin kralı palamut nasıl pişirilir?
Denizlerin kralı palamut nasıl pişirilir? Bu tarif kimsede yok!
Taş gibi çatlamayan yoğurt nasıl yapılır, en önemli püf noktası nedir?
Taş gibi oluyor hiç çatlamıyor!
Kavanozda kızartma nasıl yapılır?
Kavanozda kızartma nasıl yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.