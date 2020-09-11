Hem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı: Kumlu Pasta Tarifi

Son dönemde oldukça popüler olan kumlu pastayı sevdiklerinize kolayca yapabilirsiniz. Görüntüsüyle gözleri lezzetiyle mideleri doyuran kumlu pasta tarifi sayesinde tatlı krizlerinize de son verebilirsiniz. Doğum günü gibi özel günlerde pastaneden pasta almak yerine bu muhteşem görünümdeki ve lezzetteki pastayı kendiniz de yapabilirsiniz. Böylece kumlu pasta ile misafirlerinize klasikleşen pastalardan farklı bir tat sunarsınız.

Altında yumuşacık keki, ortasında muhteşem kreması ve üzerinde çikolata kumuyla bu lezzeti doğum günü olan arkadaşlarınıza hediye etmeye ne dersiniz? Farklı bir sürpriz arıyorsanız bu neden kendi ellerinizle yaptığınız bir pasta olmasın ki?

Yoğun çikolata tadı yerine kumlu pastanızı Antep fıstığı, kırmızı meyve, Hindistan cevizi ya da dilediğiniz başka bir malzeme serperek de servis edebilirsiniz. Nefis kumlu pasta tarifini denerken tüm tarifi adım adım uygulamayı ihmal etmeyin.

Malzemeler

Çikolatalı Kum İçin

2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1/4 bardak toz şeker

1/2 çay kaşığı saf vanilya özü

1/2 fincan yulaf unu

5 yemek kaşığı kakao tozu ve ayrıca 1 1/2 çay kaşığı kakao tozu

1/2 çay kaşığı İnce Deniz Tuzu

Yapılışı

Fırını 225 dereceye kadar önceden ısıtın.

Kürek aparatı takılı bir mikserde, tereyağı ve şekeri 3-4 dakika hafif ve kabarık olana kadar orta-yüksek hızda çırpın.

Daha sonra hızı düşürün ve vanilyayı ekleyin. Orta boy bir kapta un ve kakao tozunu karıştırın.

Mikser düşük hızda çalışırken, un karışımına kakao ve tuzu ekleyin.

Hamur bir araya gelene kadar karıştırın. Bu hamur bir hafta buzdolabında saklanabilir veya 2 aya kadar dondurulabilir. Böylece dilediğiniz zaman kakao kumu hazırlayabilirsiniz.

Hamuru 2-3 cm kalınlığında bir tabaka halinde tavaya bastırın. Bu hamur çok yoğundur ve yayılması zor olabilir.

Yarı preslenmiş hamuru iki kat parşömen kağıdı arasına sıkıştırın ve bastırmak için bir oklava kullanın.

8 dakika boyunca pişirin. Hamuru fırından çıkarın ve yarı pişmiş hamuru bir çatalla ya da bıçakla orta boy parçalara ayırın.

Ardından 7 dakika daha pişirin. Kurabiye parçalarını daha küçük parçalar oluşturmak için tekrar parçalayın.

Yeterince ufaladığınızda kumlu bir görünüme kavuşacak ve soğudukça daha gevrek olacaktır.