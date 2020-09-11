Hem Kolay Hem de Yoğun Çikolatalı: Kumlu Pasta Tarifi

Son dönemde oldukça popüler olan kumlu pastayı sevdiklerinize kolayca yapabilirsiniz. Görüntüsüyle gözleri lezzetiyle mideleri doyuran kumlu pasta tarifi sayesinde tatlı krizlerinize de son verebilirsiniz. Doğum günü gibi özel günlerde pastaneden pasta almak yerine bu muhteşem görünümdeki ve lezzetteki pastayı kendiniz de yapabilirsiniz. Böylece kumlu pasta ile misafirlerinize klasikleşen pastalardan farklı bir tat sunarsınız.
Altında yumuşacık keki, ortasında muhteşem kreması ve üzerinde çikolata kumuyla bu lezzeti doğum günü olan arkadaşlarınıza hediye etmeye ne dersiniz? Farklı bir sürpriz arıyorsanız bu neden kendi ellerinizle yaptığınız bir pasta olmasın ki?
Yoğun çikolata tadı yerine kumlu pastanızı Antep fıstığı, kırmızı meyve, Hindistan cevizi ya da dilediğiniz başka bir malzeme serperek de servis edebilirsiniz. Nefis kumlu pasta tarifini denerken tüm tarifi adım adım uygulamayı ihmal etmeyin.
Fırını 225 dereceye kadar önceden ısıtın.
Kürek aparatı takılı bir mikserde, tereyağı ve şekeri 3-4 dakika hafif ve kabarık olana kadar orta-yüksek hızda çırpın.
Daha sonra hızı düşürün ve vanilyayı ekleyin. Orta boy bir kapta un ve kakao tozunu karıştırın.
Mikser düşük hızda çalışırken, un karışımına kakao ve tuzu ekleyin.
Hamur bir araya gelene kadar karıştırın. Bu hamur bir hafta buzdolabında saklanabilir veya 2 aya kadar dondurulabilir. Böylece dilediğiniz zaman kakao kumu hazırlayabilirsiniz.
Hamuru 2-3 cm kalınlığında bir tabaka halinde tavaya bastırın. Bu hamur çok yoğundur ve yayılması zor olabilir.
Yarı preslenmiş hamuru iki kat parşömen kağıdı arasına sıkıştırın ve bastırmak için bir oklava kullanın.
8 dakika boyunca pişirin. Hamuru fırından çıkarın ve yarı pişmiş hamuru bir çatalla ya da bıçakla orta boy parçalara ayırın.
Ardından 7 dakika daha pişirin. Kurabiye parçalarını daha küçük parçalar oluşturmak için tekrar parçalayın.
Yeterince ufaladığınızda kumlu bir görünüme kavuşacak ve soğudukça daha gevrek olacaktır.
Kek için 1 bardak şeker ve 4 yumurtayı kabarıp beyazlaşıncaya kadar mikserle ya da elde çırpın.
Daha sonra sıvıyağ ve süt eklemeniz gerekir.
Unu eledikten sonra, vanilya, kakao ve kabartma tozu ile beraber karıştırın.
Dikdörtgen kabın dibine yağ ve biraz un serpin.
Hazırladığınız harcı borcama aktarın. Fırında 20 dakika boyunca pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kürdanla delin. Daha sonra bütün keki sütle iyice ıslatın.
Krema İçin
Bir tencereye şeker, süt, nişasta, kakao ve unu ekleyin ve topak kalmayacak şekilde karıştırın.
Ardından orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
Kaynayan karışımı ocaktan alındıktan sonra vanilya ve çikolatayı ekleyin.
Kremayı blendırdan geçirin ve Ilık kekin üzerine kepçe yardımı ile yayın.
Şimdi oda sıcaklığına ulaşana kadar bekleyin.
Hazırladığınız çikolata kumunu kekin üzerine dökün ve 5-6 saat boyunca buzdolabında dinlendirin.
Daha sonra her bir dilimi çilekle süsleyerek servis yapabilirsiniz.
Daha kolay kumlu pasta tarifi için çikolata kumu yerine hazır bisküviler de kullanabilirsiniz. Bisküvili kumlu pasta tarifi sizin zamandan kazanmanıza olanak sağlayabilir. Dilediğiniz kurabiyeyi kum tanelerini andıracak kadar ufaladıktan sonra kek karışımının üstüne ekleyebilirsiniz.
En güzel kumlu pasta tarifi kendi hazırladığınız çikolata kumuyla yapılır. Eğer zamanınız yoksa hazır kurabiyeleri tercih ederek de farklı lezzetler yakalayabilirsiniz.
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