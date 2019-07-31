YEMEK

Hem lezzetli hem de sağlıklı 4 cips tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 31.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Paketlenmiş gıdaların zararlarını neredeyse ezbere biliyoruz artık. O riskli gıdaların başını çeken ise cipsler. Eğer siz de bizim gibi cips aşığı iseniz ve bu lezzetten mahrum kalmak istemiyorsanız sizlerle paylaşacağımız lezzetli ve sağlıklı cips tariflerine bir göz atın.

Hem lezzetli hem de sağlıklı 4 cips tarifi

Evde keyif yapmanın sağlıklı ve lezzetli yolu bu tariflerimizden geçiyor, buyursunlar...

Elma cipsi
iStock-1142154035
Keyfinizi ikiye katlamak için sadece 2 malzeme yeterli. Yapımı son derece basit olan elma cipsinin maliyeti de düşük. Elma cipsi tarifi detayları için tıklayın.

Pancar cips
iStock-603876678
Bu cips hem rengi hem de tadıyla cezbediyor. Fırınlanmış pancar cips hem sağlıklı hem de oldukça pratik. Tadına baktıktan sonra patates cipsin pabucu dama atılacak bizden söylemesi :) Tarifin detayları için tıklayın.

Baharatlı bakla cipsi
bakla
Tv karşısında atıştırmalık, sağlıklı ve çok lezzetli bir tarifimiz var. O kadar lezzetli oldu ki koca bir kaseyi tek başınıza bitirebilirsiniz, dikkat! Tarifin detayları için tıklayın.

Kabak cipsi
iStock-508673389 (1)
Özellikle kabak sevmeyen çocuklar için enfes bir atıştırmalık oldu. Çıtır cips tadında olan kabak cipsler sağlıklı bir ara öğün yerine de geçebilir. Tarifin detayları için tıklayın.

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
Hazırlıklara başlıyoruz: Kış için biber nasıl saklanır?Hazırlıklara başlıyoruz: Kış için biber nasıl saklanır?
Dünya Cheesecake gününe özel en lezzetli 7 cheesecake tarifiDünya Cheesecake gününe özel en lezzetli 7 cheesecake tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ev yapımı cips cips tarifleri

En Çok Okunan Haberler

Bu kez doğum yaptığı anı paylaştı

Bu kez doğum yaptığı anı paylaştı

Adana kebabına alternatif: Ütü tost

Adana kebabına alternatif: Ütü tost

Yatmadan önce bir bardak için mucizeye şahit olun

Yatmadan önce bir bardak için mucizeye şahit olun

Ünlü isimlerin Bozcaada çıkarması

Ünlü isimlerin Bozcaada çıkarması

Karaciğeri neredeyse baştan yaratıyor

Karaciğeri neredeyse baştan yaratıyor

156 çeşit yemeği yapılıyor! Sadece Türkler değil...

156 çeşit yemeği yapılıyor! Sadece Türkler değil...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi

Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazırlıklara başlıyoruz: Kış için biber nasıl saklanır?

Hazırlıklara başlıyoruz: Kış için biber nasıl saklanır?

Dünya Cheesecake gününe özel en lezzetli 7 cheesecake tarifi

Dünya Cheesecake gününe özel en lezzetli 7 cheesecake tarifi

En sağlıklısından: Kabak cipsi nasıl yapılır?

En sağlıklısından: Kabak cipsi nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmezi patlıcandan 156 çeşit yemek

156 çeşit yemeği yapılıyor! Sadece Türkler değil...

Diyetin kurtarıcısı kırmızı erik

Diyetin kurtarıcısı kırmızı erik

B12 vitamini yönünden zengin besinler

Sadece bir porsiyonu yetiyor! Beyin hücrelerini yeniliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.