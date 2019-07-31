Hem lezzetli hem de sağlıklı 4 cips tarifi

Evde keyif yapmanın sağlıklı ve lezzetli yolu bu tariflerimizden geçiyor, buyursunlar...

Elma cipsi



Keyfinizi ikiye katlamak için sadece 2 malzeme yeterli. Yapımı son derece basit olan elma cipsinin maliyeti de düşük. Elma cipsi tarifi detayları için tıklayın.

Pancar cips



Bu cips hem rengi hem de tadıyla cezbediyor. Fırınlanmış pancar cips hem sağlıklı hem de oldukça pratik. Tadına baktıktan sonra patates cipsin pabucu dama atılacak bizden söylemesi :) Tarifin detayları için tıklayın.

Baharatlı bakla cipsi



Tv karşısında atıştırmalık, sağlıklı ve çok lezzetli bir tarifimiz var. O kadar lezzetli oldu ki koca bir kaseyi tek başınıza bitirebilirsiniz, dikkat! Tarifin detayları için tıklayın.

Kabak cipsi



Özellikle kabak sevmeyen çocuklar için enfes bir atıştırmalık oldu. Çıtır cips tadında olan kabak cipsler sağlıklı bir ara öğün yerine de geçebilir. Tarifin detayları için tıklayın.

