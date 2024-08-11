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Hem özel hayatı hem de dizileriyle gündemde! Serenay Sarıkaya: Cesur bir oyuncu olduğumu düşünüyorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.08.2024 15:22
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Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya bir dergi için verdiği pozlarla gündemdeydi. Sarıkaya "Cesur bir oyuncu olduğumu düşünüyorum" dedi.

Hem özel hayatı hem de dizileriyle gündemde! Serenay Sarıkaya: Cesur bir oyuncu olduğumu düşünüyorum

Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyeri dışında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu son dönemde Mert Demir ile ilişkisiyle dikkat çekiyordu.

Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya Şahraman'ın 2. sezonuyla da gündemde.

Dizilerdeki iddialı karakterleri hayat vermesiyle, pozlarıyla va aşk hayatıyla gündemden düşmeyen güzel isim bir dergi için poz verdi.

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Vogue Türkiye için iddialı karelere imza atarak hayranlarını mest eden Serenay Sarıkaya şu açıklamayı yaptı:

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"Cesur bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bir yönetmenin, bir senaristin veya bir yapımcının beni ilk akla gelenden farklı şekillerde hayal etmesini, benimle ilgili başka hayaller kurmasını ve o hayal dünyasına beni de çekmesini çok isterim.

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