Hem pratik hem lezzetli bir tarif: Sütsüz, şipşak un helvası tarifi!

Bu özel tarifi, çok fazla malzemeye ihtiyaç duymadan evinizde kolayca yapabilirsiniz. Üstelik çok fazla vakit harcamadan kısa bir süre içerisinde hazırlayabilirsiniz. Bu kadar kolay bir tarifle bile hem kendinizi hem misafirlerinizi mutlu etmeyi başarabilirsiniz. Peki lezzetli ve pratik un helvası nasıl yapılır? İşte karşınızda tüm detaylarıyla iki malzemeli, sütsüz, şipşak un helvası tarifi!

UN HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

HELVA KARIŞIMI İÇİN

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 avuç çekilmiş ceviz veya fındık (isteğe bağlı olarak)

ŞERBETİ İÇİN

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

Küçük bir tencerenin veya küçük bir cezvenin içerisine su ve şekeri ekleyin.

Ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakın.

Karışım kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha ocakta tutun ve altını kapatın.

Başka bir tavaya ya da tencereye sıvı yağı koyarak hafifçe kızdırın.

Yağ hafifçe kızmaya başlayınca unu ilave edin.

Ocağınızı kısık konuma getirin ve yaklaşık 20 dakika unun rengi hafif kahverengiye dönene kadar güzelce kavurun.

Kokusu çıkıp iyice kavrulan una, hazırlayıp kenarda beklettiğiniz şerbeti azar azar ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatarak 1-2 dakika daha şerbetle beraber pişirin.

Daha sonra tencerenin kapağını açın ve tahta kaşık yardımıyla helvayı ezerek karıştırın.

Ocağın altını kapatın.

Üzerine isteğe bağlı olarak ceviz veya fındığı ekleyin (böylece helvanızı lezzetlendirebilirsiniz).

Helvayı tekrar güzelce karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.

Helvayı bu şekilde bir süre dinlenmeye bırakın.

Helvanız dinlendikten sonra istediğiniz şekli vererek servis edin.

NOT: Helvanın yapımında katı yağ olmadığı için yemediğiniz kadarını ağzı kapalı bir kapta saklayarak donma problemi yaşamadan istediğiniz zaman çıkarıp tüketebilirsiniz.

