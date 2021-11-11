Hem sağlıklı hem lezzetli kış tatlıları! Ayva, balkabağı, elma, havuç... Bu meyvelerin tatlısını yemeye doyamayacaksınız

Tam kıvamında kış tatlıları yapmak için bilgiler paylaşan Pasta Şefi Didar Yanar, ayva, balkabağı, havuç, elma ile yapılabilecek tarifler verdi. Hadi hep beraber bu meyvelerle lezzetli ve içimizi ısıtacak tatlılar yapalım.

AYVA TATLISI

MALZEMELER

3 adet ayva

1 adet çubuk tarçın

10 adet tane karanfil

100 gr su

270 gr toz şeker

Ayvaların kararmaması için;

1 adet limon

1 litre su

YAPILIŞI

Derin bir tencereye suyu ve limonu koyun. Ayvaları soyup 2 ye bölün çekirdeklerini çıkartın. Çekirdekleri sakın atmayın kullanacağız. Soyduğunuz ayvaları hazırladığımız suda bekletin ki kararma yapmasın. Ayvaların iç kısımları yukarı gelecek şekilde tencereye dizin ve ayırdığımız çekirdekleri içlerine bırakın. Her birine karanfilleri dağıtın ve toz şekeri her birine denk gelecek şekilde paylaştırın. Suyu ekleyin ve kapağı kapalı kısık ateşte pişirin. Ayvalar rengini alınca ve yumuşayınca ocağın altını kapatın. Ayvaları soğutun bu yaklaşık 4 5 saat sürebilir. Kaymak ile birlikte servis edebilirsiniz.

BALKABAĞI

MALZEMELER

2 kg balkabağı

550 gr toz şeker bu şeker oranı aslında kabağınızın durumuna göre değişebilir.

YAPILIŞI

Kabağınızı soyun ince dilimler halinde kesiniz. Büyük ve yayvan bir tencereye aralarına şeker serperek yerleştiriniz. Ben genelde geceden bu işlemi yapıyorum sabaha pişiriyorum. Kabak su salacağı içim pişmesi daha iyi olacaktır. Bu yüzden de ekstra su koymanıza hiç gerek yok. Kısık ateşte kabaklarınız yumuşayana kadar pişirin. Soğuduktan sonra ister tahinle ister ceviz ile servis yapabilirsiniz.

HAVUÇ TOPLARI

MALZEMELER

1 kg rendelenmiş havuç

20 gr tereyağı

40 gr şeker

Yarım paket pötibör bisküvi

50 gr ceviz

5 gr toz tarçın

Hindistan cevizi tozu

YAPILIŞI

Rendelenmiş havuçları tavada soteleyelim. Tereyağı ve şekeri ilave ederek yaklaşık 15 dk pişirelim. Havuçlar suyunu çekmeli mutlaka. Bisküvinizi toz haline getirin ve ekleyin. Tarçın ve cevizi de ilave ederek 3 dk daha karıştırın ve ocaktan alın. Soğutun ve porsiyonlara ayırın. Yuvarladığınız havuçları Hindistan cevizine batırarak her tarafın kaplanmasını sağlayın. Hemen servis yapabileceğiniz bir ürün afiyetle yiyin.

ELMALI KURABİYE

MALZEMELER

300 gr un

250 gr tereyağı oda sıcaklığında

15 gr yoğurt

10 gr kabartma tozu

40 gr pudra şekeri

İç malzemesi;

3 elma orta boy rendelenmiş

5 gr toz tarçın

70 gr şeker

YAPILIŞI

Rendelenen elmaları tencereye şeker ve tarçın ile beraber koyun ve elmalar suyunu çekene kadar pişirin. Soğutun kenarda kalsın. Hamuru için tüm malzemeyi yoğurun ve yarım saat dinlendirin. Ele yapışmayacak bir hamur olmalı buna çok dikkat edin. Hamuru açın ve istediğiniz şekilde kesip içine elmaları doldurarak hamuru kapatın. Tepsiye yağlı kâğıt serin de önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Soğuyunca üzerine pudra şekeri serperek servis yapabilirsiniz.



