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Hem sağlıklı hem tane tane bir tarif: Makinesiz buharda pilav tarifi!

30.12.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağında birçok farklı tarifi bulunan pilav, ana yemeklerin yanında servis edildiği gibi tek başına da tüketiliyor. Fakat beslenmesine dikkat edenler ve diyet yapanlar yüksek kalorisi nedeniyle pilavı çok tercih etmiyor. Şimdi size öyle bir pilav tarifi vereceğiz ki hem düşük kalorisi hem enfes lezzeti ile herkesin gönlünü kazanacak.

Hem sağlıklı hem tane tane bir tarif: Makinesiz buharda pilav tarifi!

Sofraların en önemli lezzetlerinden biri olan pilav, geleneksel yöntemler ile pişirildiğinde yağlı ve kalorili bir öğün olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ki pilavı seviyorsanız, makinesiz buharda pilav tarifi ile kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Çünkü bu tarif, hem düşük kalorili hem yağ içermiyor. Bu nedenle ara sıra gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Üstelik bu tarifi buharda pişirme makinesine ihtiyaç duymadan, evdeki süzgeç ve tencerenizle çok kısa süre içerisinde hazırlayabilirsiniz. İşte karşınızda tane tane buharda pilav tarifi...

MAKİNESİZ BUHARDA PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

  • 100 gram yasmin pirinç veya basmati pirinç

  • Köri, safran, zerdeçal, muskat, tarçın vb. (Sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz veya baharat kullanmadan sade şekilde de hazırlayabilirsiniz.)

  • Tuz

  • Karabiber

  • 3 litre kaynar su

  • Kapaklı bir tencere

  • Metal ince delikli süzgeç

  • Yağlı kağıt

  • Alüminyum folyo

HAZIRLANIŞI

  • Pirinci güzelce yıkayın.

  • 1 su bardağı kaynar suda 5 dakika haşlayın ve süzün.

  • Geniş bir tencereye 3 litre kadar su koyun ve altını yakın.

  • Bir kasenin içine az haşlanmış pirinci koyun. Tuz, karabiber ve istediğiniz baharatları da ilave ederek biraz karıştırın.

  • Tencerenin üzerine suya değmeyecek şekilde metal süzgeci oturtun.

  • Hazırladığınız pirinçleri buharda ısınan süzgecin içine dikkatlice ilave edin.

  • Tencerenin ağzına önce iki kat yağlı kağıt sonra üzerine de folyo koyarak kenarlarını kıvırıp tamamen kapatın.

  • Bu işlemi yaparken kağıdın, tencerenin altındaki ateşten dolayı tutuşmaması için folyonun içinde kalmasını sağlayın.

  • Yaklaşık olarak 40 dakika kısık ateşte pilavınızı pişirin.

  • Süre sonunda ocağı kapatın ve pilavın ağzını hiç açmadan 5 dakika dinlenmeye bırakın.

  • Süre sonunda buharda pişen tane tane pilavınızı servis edebilirsiniz.

  • Bu tarifte zerdeçal kullanırsanız sarı renkli bir pirinç pilavı elde edebilirsiniz.

  • Pilavı, yanına sevdiğiniz salata malzemeleri ve haşlanmış yumurta koyarak tüketebilirsiniz.
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