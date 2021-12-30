Hem sağlıklı hem tane tane bir tarif: Makinesiz buharda pilav tarifi!

Sofraların en önemli lezzetlerinden biri olan pilav, geleneksel yöntemler ile pişirildiğinde yağlı ve kalorili bir öğün olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ki pilavı seviyorsanız, makinesiz buharda pilav tarifi ile kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Çünkü bu tarif, hem düşük kalorili hem yağ içermiyor. Bu nedenle ara sıra gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Üstelik bu tarifi buharda pişirme makinesine ihtiyaç duymadan, evdeki süzgeç ve tencerenizle çok kısa süre içerisinde hazırlayabilirsiniz. İşte karşınızda tane tane buharda pilav tarifi...
MALZEMELER
100 gram yasmin pirinç veya basmati pirinç
Köri, safran, zerdeçal, muskat, tarçın vb. (Sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz veya baharat kullanmadan sade şekilde de hazırlayabilirsiniz.)
Tuz
Karabiber
3 litre kaynar su
Kapaklı bir tencere
Metal ince delikli süzgeç
Yağlı kağıt
HAZIRLANIŞI
Pirinci güzelce yıkayın.
1 su bardağı kaynar suda 5 dakika haşlayın ve süzün.
Geniş bir tencereye 3 litre kadar su koyun ve altını yakın.
Bir kasenin içine az haşlanmış pirinci koyun. Tuz, karabiber ve istediğiniz baharatları da ilave ederek biraz karıştırın.
Tencerenin üzerine suya değmeyecek şekilde metal süzgeci oturtun.
Hazırladığınız pirinçleri buharda ısınan süzgecin içine dikkatlice ilave edin.
Tencerenin ağzına önce iki kat yağlı kağıt sonra üzerine de folyo koyarak kenarlarını kıvırıp tamamen kapatın.
Bu işlemi yaparken kağıdın, tencerenin altındaki ateşten dolayı tutuşmaması için folyonun içinde kalmasını sağlayın.
Yaklaşık olarak 40 dakika kısık ateşte pilavınızı pişirin.
Süre sonunda ocağı kapatın ve pilavın ağzını hiç açmadan 5 dakika dinlenmeye bırakın.
Süre sonunda buharda pişen tane tane pilavınızı servis edebilirsiniz.
Bu tarifte zerdeçal kullanırsanız sarı renkli bir pirinç pilavı elde edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum