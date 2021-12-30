Hem sağlıklı hem tane tane bir tarif: Makinesiz buharda pilav tarifi!

Sofraların en önemli lezzetlerinden biri olan pilav, geleneksel yöntemler ile pişirildiğinde yağlı ve kalorili bir öğün olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ki pilavı seviyorsanız, makinesiz buharda pilav tarifi ile kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Çünkü bu tarif, hem düşük kalorili hem yağ içermiyor. Bu nedenle ara sıra gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Üstelik bu tarifi buharda pişirme makinesine ihtiyaç duymadan, evdeki süzgeç ve tencerenizle çok kısa süre içerisinde hazırlayabilirsiniz. İşte karşınızda tane tane buharda pilav tarifi...

MAKİNESİZ BUHARDA PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

100 gram yasmin pirinç veya basmati pirinç

Köri, safran, zerdeçal, muskat, tarçın vb. (Sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz veya baharat kullanmadan sade şekilde de hazırlayabilirsiniz.)

Tuz

Karabiber

3 litre kaynar su

Kapaklı bir tencere

Metal ince delikli süzgeç

Yağlı kağıt

Alüminyum folyo

HAZIRLANIŞI