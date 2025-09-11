Mynet Trend

Hem şaşırtıyor hem de milyonlarca izleniyor! Birçok ilden onun için geliyorlar "4 ay sonrasına sıra veriyoruz"

Malatya'da kaporta ustası, araçlardaki göçükleri basit patlayıcı torpil ve balon patlatarak saniyeler içinde düzeltiyor. Yılların ustası bu sıra dışı yöntemiyle hem şaşırtıyor hem de sosyal medyada milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor.

Çiğdem Sevinç

Malatya'da yaklaşık 30 yıldır oto kaporta sektöründe hizmet veren Mustafa Akgün, boyasız göçük düzeltme yöntemleriyle dikkat çekiyor. Akgün, torpil ve pet şişe kullanarak kaporta göçüklerini düzelttiği videolarla sosyal medyada viral oldu.

Hem şaşırtıyor hem de milyonlarca izleniyor! Birçok ilden onun için geliyorlar "4 ay sonrasına sıra veriyoruz" 1

"ARAÇ SATIŞ DEĞERİNİ BOZMAMAK ADINA BOYASIZ ONARIM TERCİH EDİLİYOR"

Akgün, hasarın durumuna göre farklı teknikler kullandıklarını belirterek, "Araç satış değerini bozmamak adına boyasız onarım tercih ediliyor. Müşterilerimiz hızlı işlem istiyor. Kaba işleri kısa sürede çözüyoruz, ancak esas olan ince işlemdir ve bu zaman alıyor. Bu yüzden randevu sistemiyle çalışıyoruz" dedi.

Hem şaşırtıyor hem de milyonlarca izleniyor! Birçok ilden onun için geliyorlar "4 ay sonrasına sıra veriyoruz" 2

"TORPİL İLE DÜZELTTİK, MİLYONLAR İZLEDİ"

Sosyal medyada en çok ilgi gören videolarından birinin detaylarını anlatan Akgün, ilk denemelerinde torpilin işe yaramadığını, ikinci denemede ise başarılı sonuç aldıklarını söyledi. Akgün, "Kapının iç kısmında bariyerin arkasına pet şişe yerleştirdik, içine torpil koyup patlattık. Basınçla göçük dışarı çıktı. Video milyonlarca kez izlendi ama inanmayanlar da oldu. Araç içi zaten sökülüydü, denememizi bu şekilde yaptık" ifadelerini kullandı.

Hem şaşırtıyor hem de milyonlarca izleniyor! Birçok ilden onun için geliyorlar "4 ay sonrasına sıra veriyoruz" 3

TRAFİKTE BİLE GÖÇÜK DÜZELTTİ

Deneyimli usta, sokakta yürürken veya trafikte beklerken dahi göçük düzelttiğini söyleyerek, "Gözüm göçük gördü mü dayanamıyorum. Elimle bastırıp düzelttiğim bile oluyor. Ama her hasar bu kadar kolay değil. Günler, haftalar süren işlemlerimiz de var" ifadelerine yer verdi.

Hem şaşırtıyor hem de milyonlarca izleniyor! Birçok ilden onun için geliyorlar "4 ay sonrasına sıra veriyoruz" 4

"4 AY SONRASINA SIRA VERİYORUZ"

Akgün, çevre illerden de yoğun talep aldıklarını da belirterek, "Elazığ başta olmak üzere birçok ilden müşterimiz geliyor. Randevulu çalışıyoruz, bazı araçlar için 2-4 ay sonrasına sıra veriyoruz. İşimiz zevkli ama sabır istiyor. Amacımız müşteriyi mağdur etmeden, aracın orijinalliğini bozmadan en iyi hizmeti vermek" diye konuştu.
Akgün, Malatya'da boyasız kaporta düzeltme işlemini ilk başlatanlardan biri olduklarını ve personel sıkıntısına rağmen yoğun talebi karşılamak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

(İHA)

Mynet'in Sesi
Anahtar Kelimeler:
Malatya Araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
