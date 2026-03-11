Mynet Trend

Kardan tünel yapıp ulaşım sağlıyorlar! İnsan boyunu aşınca...

Bitlis'te merkeze bağlı Başhan köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Yoğun kar yağışının yaşandığı köyde, vatandaşlar evlerine ulaşabilmek için kar tünelleri açarak günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Kentte, yoğun kar yağışı nedeniyle Başhan köyündeki tek katlı evler ve hayvan ahırları adeta kara gömüldü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği köyde vatandaşlar, küreklerle açtıkları yollar sayesinde evlerine ve komşularına ulaşabiliyor.

Kardan tünel yapıp ulaşım sağlıyorlar! İnsan boyunu aşınca... 1

KOMŞULARA BİLE BURDAN GİDİYORLAR

Köylüler, kendi imkânlarıyla açtıkları kar yollarının zamanla tünele dönüştüğünü belirterek, bazı bölgelerde kar yüksekliğinin insan boyunu aştığını söyledi. Köy sakinleri, açtıkları yolların iki tarafında oluşan yüksek kar duvarları arasında ilerleyerek günlük işlerini yapmak zorunda kaldıklarını ve komşularıyla da bu şekilde ziyaret ettiklerini ifade etti.

Kardan tünel yapıp ulaşım sağlıyorlar! İnsan boyunu aşınca... 2

Evlerine ulaşmak için oluşturdukları bu yolların adeta birer kar tüneline dönüştüğünü dile getiren köylüler, kar tünellerinden geçerek hem evlerine gidip geldiklerini hem de hayvanlarının bakımını yaptıklarını söyledi.

Kardan tünel yapıp ulaşım sağlıyorlar! İnsan boyunu aşınca... 3

Kardan tünel yapıp ulaşım sağlıyorlar! İnsan boyunu aşınca... 4

kar tünel
