Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yüksekova'da bir aileyi hayrete düşüren olay: Dikkati faciayı önledi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaşın satın aldığı leblebinin içerisinden metal parçası çıktı. Ailenin dikkati sayesinde fark edilen yabancı cisim, bir sağlık faciasını önledi. Başına gelen bu olayı videoya alan vatandaş, "Eşim servis hazırlığı yaparken dikkati sayesinde bu metal parçasını fark etti. Eğer gözden kaçmış olsaydı, şu an birimizin boğazına veya midesine inmiş olabilirdi" dedi.

Yüksekova'da bir aileyi hayrete düşüren olay: Dikkati faciayı önledi!

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçe merkezindeki bir iş yerinden leblebi satın alan Fethi Erci isimli vatandaş, ürünü evine götürdü. İkram hazırlığı sırasında leblebileri tabaklara boşaltan Fethi Erci'nin eşi, leblebilerden birinin içerisine yerleşmiş halde metal bir cisim olduğunu fark etti.

Yüksekova da bir aileyi hayrete düşüren olay: Dikkati faciayı önledi! 1

Durumu eşine bildiren ailenin yaptığı incelemede, metal parçanın üretim veya paketleme aşamasında leblebinin içine girdiği tahmin edildi.

"GÖZDEN KAÇSAYDI BOĞAZINA KAÇABİLİRDİ"

Açıklamalarda bulunan Fethi Erci, alışveriş sonrası eve geldiğinde beklemedikleri bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Çarşı merkezinden ev ihtiyaçlarımızı alırken çayın yanına ikramlık leblebi de aldım.

Yüksekova da bir aileyi hayrete düşüren olay: Dikkati faciayı önledi! 2

Eşim servis hazırlığı yaparken dikkati sayesinde bu metal parçasını fark etti. Eğer gözden kaçmış olsaydı, şu an birimizin boğazına veya midesine inmiş olabilirdi.

Yüksekova da bir aileyi hayrete düşüren olay: Dikkati faciayı önledi! 3

Büyük bir sağlık sorunu yaşanabilirdi. Lütfen herkes gıda ürünü alırken ve tüketirken çok dikkatli olsun" dedi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekliği insan boyunu aştı: Karın altından tünel yaptılar!Yüksekliği insan boyunu aştı: Karın altından tünel yaptılar!
43. kez patladı: Lavlar 400 metreye fışkırdı! O anlar saniye saniye...43. kez patladı: Lavlar 400 metreye fışkırdı! O anlar saniye saniye...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.