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Hem serveti hem takipçisi artıyor! Tek sebebi ise...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 19.08.2019 10:22 | Son Güncelleme

Rusya'nın Kim Kardashian'ı olarak tanınan Anastasia Kvitko, sadece dış görünüşü sayesinde günden güne hem sosyal medya takipçilerini hem de servetini artırmaya devam ediyor.

Rusya'nın Kaliningrad şehrinde doğan Anastasia Kvitko, Kim Kardashian'a benzeyen vücut yapısıyla sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

24 yaşındaki Kvitko'nun vücudu pek çok kişinin beğenisini toplarken, bazı kişilerin de eleştirilerine maruz kalıyor.

Vücut ölçüleriyle ilgili sorulan sorulara cevap veren Kvitko, estetik operasyon geçirdiği iddialarını yalanladı.

Oysa Anastasia'nın daha genç yaştaki fotoğraflarındaki hali şimdiki görünümünden bir hayli farklı.

Eski fotoğraflarıyla kıyaslama yapan birçok takipçisi, estetik yaptırmadığını iddia eden Kvitko'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.

Rusya'nın Kaliningrad kentinde doğan Kvitko modellik kariyeri için ABD'ye taşınmıştı.

Miami'de yaşayan Kvitko burada kazancına kazanç kattı.

Sponsorluk ve reklam gelirleriyle servet sahibi oldu.

Kvitko sosyal medyadaki takipçi sayısını da arttırmaya devam ediyor.

Anastasia Kvitko'nun Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Beslenme düzenine dikkat eden Anastasia, vücudunu korumak için ve spor yapmayı ihmal etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anastasia Kvitko sosyal medya fenomen

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