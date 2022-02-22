Hem sporcuların hem şekerden uzak duranların bayılacağı tahinli hurma atıştırmalığı tarifi!

Pratik bir yapım aşamasına sahip olan tahinli hurma atıştırmalıkları, favori atıştırmalığınız olmaya geliyor. Adeta içerisinden enerji fışkıran bu tariflerle hem gün içinde ağzınızı tatlandırabilir hem enerjinizi geri kazanabilirsiniz. Üstelik kahve içmeye gelen misafirlerinize kahvenin yanında enfes hurmalı atıştırmalıkları sunarak onların bu leziz tatlının tarifini istemesine sebep olabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız 2 çeşit tahinli hurma atıştırmalığı tarifi!

YULAFLI TAHİNLİ HURMA ATIŞTIRMALIĞI TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı hurma ezmesi yada 8 adet hurma

2 yemek kaşığı tahin

1 su bardağı yulaf

1 paket bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

Eğer ezme hurma değil de normal hurma kullanacaksanız ilk iş hurmaların çekirdeklerini çıkartıp yumuşayana kadar sıcak suyun içerisinde bekletmek olacak.

Yulaf tanelerinin daha ince olması için 1 su bardağı yulafı ilk olarak rondodan geçirin.

Dilerseniz bu işlemi yapmayabilirsiniz.

Sıcak suda yumuşattığınız hurmalar soğuyunca tahin ve yulafla birlikte rondodan geçirin.

Rondodan aldığınız karışıma yağlı kağıt üzerinde küçük dikdörtgen şekiller verin.

Bir yandan da bitter çikolatayı benmari usulü eritin.

Şekil verdiğiniz karışımı erimiş bitter çikolataya batırın ve çikolatanın donmasını bekleyin.

Tarif hazır! Afiyet olsun!

CEVİZLİ TAHİNLİ HURMA ATIŞTIRMALIĞI TARİFİ

MALZEMELER

12 adet hurma

1 çay bardağı tahin

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz yada fındık

1 paket beyaz çikolata

HAZIRLANIŞ

Hurmaları açıp içerisinden çekirdeklerini çıkarın ve bir tabağa veya tepsiye sıralayın.

Hurmalar çok sertse biraz sıcak suda bekletebilirsiniz.

Hurmaların ortasında oluşan boşluğa bir çay kaşığı tahin ekleyin.

Ardından çekilmiş ceviz yada fındıkları hurmaların üzerine ilave edin.

Bir yandan benmari usulü eritilen bitter çikolatayı birer tatlı kaşığı olmak üzere hurmaların üzerine dökün.

Son olarak hurmaların üzerinde biraz daha tahin gezdirin.

Bir çay kaşığı yardımıyla tahinle son dokunuşu yapabilir, hurma üzerinde ince desenler oluşturabilirsiniz.

Yaklaşık 10-15 dakika bitter çikolatanın donmasını bekledikten sonra nefis tahinli hurma atıştırmalığınız hazır hale gelecek.



