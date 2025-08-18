Hem vizesiz hem de çok ucuz: Akın akın gidiyorlar! Benzersiz noktalarıyla Türk turistlerin uğrak noktası

Karadağ’ın Adriyatik kıyısındaki gözde şehri Budva, uygun fiyatları, altın rengi plajları ve tarihi atmosferiyle turistlerin yeni favorisi haline geldi.

Stari Grad bölgesindeki dar sokaklar ve taş evler geçmişe yolculuk hissi sunarken, Mogren, Jaz ve Becici plajları masmavi deniziyle öne çıkıyor.

Konaklama, yeme-içme ve aktivitelerde sunduğu ekonomik seçeneklerle dikkat çeken Budva, gece hayatı, su sporları ve çevresindeki doğa harikalarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Vizesiz seyahat imkanı da sunan şehir, özellikle ekonomik tatil arayanlar için cazip bir destinasyon olarak öne çıkıyor.