Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Hem yazı hem de kışı aynı anda yaşayan sürpriz yer!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük ikinci krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi. Dört mevsim ayrı güzellikler sunan doğa harikası Nemrut’un yaz ve kış manzaralarının bir arada görüldüğü kareler, izleyenlere görsel şölen sundu.

Hem yazı hem de kışı aynı anda yaşayan sürpriz yer!
Çiğdem Berfin Sevinç

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası’nda, kış aylarında metrelerce yüksekliğe ulaşan kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla birlikte yeni sezon başladı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açılan yolda, yer yer 10 metreyi bulan kar tünelleri oluştu.

Hem yazı hem de kışı aynı anda yaşayan sürpriz yer! 1

Devasa kar duvarlarının arasından geçerek Nemrut Krater Gölü’ne ulaşan vatandaşlar, eşsiz manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Bir yanda karla kaplı alanlar, diğer yanda baharın yeşil tonlarıyla bütünleşen kaldera, ziyaretçilere aynı anda iki mevsimi yaşama fırsatı sundu.

Hem yazı hem de kışı aynı anda yaşayan sürpriz yer! 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Görüntülerde, Nemrut Kalderası’nın büyüleyici doğası ve kar tünelleri arasında ilerleyen araçların oluşturduğu kontrast dikkat çekti. Bölgeye gelen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirdi.

Hem yazı hem de kışı aynı anda yaşayan sürpriz yer! 3

Doğal güzelliğiyle yılın her döneminde ilgi odağı olan Nemrut Krater Gölü, yolun açılmasıyla birlikte şimdiden yoğun ziyaretçi ağırlamaya başladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göz ağrısıyla gitti, kafatasından ağaç dalı çıktı!Göz ağrısıyla gitti, kafatasından ağaç dalı çıktı!
43 ili birbirine bağlıyor! Bayramın 'Kilit' noktası oldu43 ili birbirine bağlıyor! Bayramın 'Kilit' noktası oldu

Anahtar Kelimeler:
Nemrut Gölü Nemrut Dağı kış yaz nemrut krater gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Aziz Yıldırım'dan teknik direktör sürprizi

Aziz Yıldırım'dan teknik direktör sürprizi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Bakan Yumaklı duyurdu! Et ve Süt Kurumu satın alacak

Bakan Yumaklı duyurdu! Et ve Süt Kurumu satın alacak

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren karar! O söz tarih oldu: Paranızı e-Devlet'ten alabilirsiniz

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren karar! O söz tarih oldu: Paranızı e-Devlet'ten alabilirsiniz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.