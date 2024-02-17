Hem yemekte hem temizlikte yardımcınız olacak gizli mutfak tüyoları

Önce yemek yaparken işinize yarayacak tüyolarla başlayalım...

1. Hayat kurtarıcı bir tüyo: Yemek yaparken önce malzemeleri hazırlamak.

Yapacağınız yemeğin malzemelerini hazırlamak ve sonrasında yemeğe başlamak size zaman kazandırıyor. Bu sayede eksik bir malzemeniz varsa başında fark edebiliyorsunuz.

2. Yemek yaparken doğru tava ve tencere seçimi çok önemli.

Yemeklerin yapımını kolaylaştıran en önemli ürün tava ve tencereler. Eğer doğru ekipmanı kullanırsanız yemek yapmak çok daha kolay. Tava ve tencere seçiminde şeflerin önerilerini dikkate alabilirsiniz.

3. Birçok insan yemek yaparken tadım yapmaz.

Ama aslında iyi bir yemek yapmanın tüyosu yemek süresince tadım yapmak. Baharat dengesi, bir yemeği güzelleştiren temel etken. O yüzden yemek yaparken her aşamada mutlaka tadım yapmanız gerek.

4. Yemek yaparken yapılan en büyük yanlış kendi haline bırakmak.

Birçok yemek başında durmayı gerektiriyor. Genellikle yapılan hata yemeği ocağa koyup başından ayrılmak. Yemeğinizin güzel olmasını istiyorsanız bitene kadar yanında durmalısınız.

5. Doğru sıcaklık her şeyden önemli!

Tariflerde yazan sıcaklığı bazen umursamayanlar olabiliyor. Ama o sıcaklıklar yemeklerin ideal lezzette olmasını sağlıyor. Bu sıcaklıklara uyulmadığı takdirde istenen güzellikte yemekler yapılamıyor.

Şimdi temizlik yaparken kullanabileceğiniz tüyolardan bahsedelim...

1. Tezgahlar, en çok temizlenmesi gereken yerlerden.

Tezgahlar tüm gün boyunca mutfakta en çok kullanılan yerler. O yüzden devamlı bir temizliğe ihtiyaç var. Tezgahızı güzelce temizlemek için bu temizliğe özel üretilen bir malzeme kullanmalısınız.

2. Buzdolabından gelen kokulardan herkes rahatsız!

Buzdolabına koyduğumuz her şey koku yapıyor. Bu kokuyu gidermek için çok kolay bir yöntem var. Buzdolabına bir kase karbonat koyarak bu kokuları engellemeniz mümkün.

3. Fırını sık kullanıyorsanız sık temizlemelisiniz.

Fırının her kullanıldığında temizlenmesi gerekiyor, yoksa kötü kokabiliyor. Bu kirin önüne geçmek için fırını temizleyen özel formüle sahip temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz.

4. Mutfağı temizlerken her bölgeye uygun temizlik malzemesi kullanın.

Mutfağı temizlerken tek bir malzeme kullanılması doğru değil. Her alan için ayrı sünger veya bez ve temizleyici ürüne sahip olmanız gerek. Bu sayede doğru ürünleri kullanarak temizliği hızlandırabilirsiniz. Ayrıca ayrı bez ve sünger kullanmak daha hijyenik.

5. Temizlik yaparken sıra çok önemli!

Mutfak temizliğine başlarken sıralamanız doğru olmalı. Yani önce ortalıktaki dağınıklığı kaldırıp sonrasında detaylı temizliğe girişmelisiniz. Bu sayede az yorularak çok daha verimli bir temizlik gerçekleştirebilirsiniz.



