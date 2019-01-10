Hemen uygulamak isteyeceksiniz! Limonları ikiye kesip fırınladığınızda...

Aklınıza gelmeyecek yararlı bilgiler köşemizde bugün limonu ağırlıyoruz. Mutfağımızda eksik etmediğimiz meyveler ne yazık ki minik sineklerin uçuşmasına neden oluyor ve üstelik bu sinekler oldukça hızlı çoğalıyorlar. Evimizin en önemli bölümü olan mutfağı sağlıklı bir şekilde korumak istiyorsanız bu yöntemi uygulamaktan kaçınmayın!

Meyve ya da sirke sineği olarak bilinen bu minik haşerelerden kurtulmak için etkili bir yöntem var. Bir adet limonu ortadan ikiye kesin ve ve fırının tel kısmına yerleştirin. Bu aşamada fırını çalıştırmanıza gerek yok. Fakat limonları yerleştirmeden önce fırını ısıtmanız gerekli...

Tüm gece limon dilimlerini fırının içinde bekletin. Sıcak fırın içinde bekleyen limonların kokusuna gelen sinekler, fırının içinde toplanacaktır. Sabah kalktığınızda mutfağın sineklerden arındığına şahit olacaksınız. En son yapmanız gereken şey ise fırının temizlenmesi...





