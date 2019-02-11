Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl geçer? Hemoroid tedavisi için krem mi kullanmalı? Hemoroid neden olur?

Hemoroid ile ilgili bilinmeyenleri anlatan Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Görmüş, uzun süreli kabızlık ya da ishal yaşayan kişilerin bu konunun üzerine eğilmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

HEMOROİD NEDİR?

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid, çeşitli nedenlere bağlı olarak anal kanalın üst kısmında meydana gelen damarsal genişlemelerdir. İki farklı çeşidi bulunan hemoroid hastalığında, genişleyen damarlar zamanla makatın dışına doğru çıkabilir.

HEMOROİD NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

Tuvalet ihtiyacını gidermemize yardımcı olan iç ve dış olmak üzere iki adet kas vardır. Dış kaslar dışkılama ihtiyacında bizim kontrolümüzle açılır, iç kas da buna paralel olarak kendiliğinden genişler. Ancak çeşitli sebeplere bağlı olarak kaslarımızı rahatlıkla kontrol edemeyiz, ıkınma ve zorlanma başlar. Basınç arttıkça buradaki damarlarda şişme meydana gelir ve hemoroid ortaya çıkar.

Genel olarak;

⦁ Uzun süren kabızlık,

⦁ İshal,

⦁ Dışkılama sırasında çok fazla ıkınma,

⦁ Obezite,

⦁ Normal doğum,

⦁ Lohusalık,

⦁ Stres, sinir,

⦁ Pelvik bölgede yer alan tümörler,

⦁ Kalın bağırsak kanseri,

⦁ Ata binmek, şoförlük gibi çeşitli spor ve meslek grupları,

⦁ Alkol bağımlılığı hemoroidin oluşmasına neden olan etkenler arasında yer almaktadır

Yanlış beslenme hemoroidli hasta sayısını arttırıyor

Uzun zaman önceye kadar hemoroid daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık olsa da, batılı tarzda yanlış beslenme ve lif oranı düşük besinlerin hayatımıza girmesi gençlerde de bu sorunun görünmesine yola açıyor. Çocuklarda bile rastlanan hemoroid, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülüyor.

Hemoroid hastalığının belirtileri nelerdir?

⦁ Makatta meydana gelen kanama,

⦁ Makatta acı ve ağrı,

⦁ Makatta ele gelen şişlik,

⦁ Kaşıntı ve döküntü,

⦁ Akıntı.