Hemşire skandalı! Nöbetinde rahat etmek için hastalarını öldürdü

Almanya’nın yakın tarihindeki hemşirelerin faili olduğu seri cinayetlerden birinde daha karar çıktı. Aachen Bölge Mahkemesi, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Würselen'da hastanede görev yaptığı Aralık 2023-Mayıs 2024 tarihleri arasında gece nöbetinde rahat edebilmek için hastalarını öldüren hemşire hakkındaki davada kararını açıkladı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, 44 yaşındaki erkek hemşireyi 10 cinayet ve 27 cinayete teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkemeye göre hemşire, palyatif bakım bölümünde tedavi gören hastalarına rızaları olmadan ve gece vardiyasında mümkün olduğunca az işle meşgul olmak amacıyla ağır ağrı kesicilerle birlikte sakinleştirici verdi.

Son sözü sorulan 44 yaşındaki hemşire ise suçlamaları reddetti. Ancak zanlının geçmiş yıllarda benzer suçlar işlemiş olabileceğini göz önünde bulunduran Aachen Savcılığının ayrı bir soruşturma yürüttüğü belirtildi. Mahkemenin müebbet hapis cezası zanlının 15 yıl sonra şartlı tahliyesinin önünü de kapattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır