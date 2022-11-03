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HEMŞİRELİK KPSS ÖNLİSANS PUANI 2022: Hemşirelik KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

03.11.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemşirelik KPSS önlisans puanı ve puan türü,9 Ekim Pazar günü yapılan sınav sonuçlarının; bugün ÖSYM tarafından açıklanacak olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi hemşirelik alımı ile ilgili puan detaylarını arama motorlarında sorguluyor. Kamu Personeli Sınav Sonuçları için geri sayım sürüyor. Sonuçlar bugün ÖSYM'nin internet sitesinde adayların erişimine açılacak. Peki, Hemşirelik KPSS önlisans puanı nedir? Hemşirelik için kaç puan almak gerekli?

HEMŞİRELİK KPSS ÖNLİSANS PUANI 2022: Hemşirelik KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Hemşirelik puan türü ve puanları bugün yapılacak açıklama öncesi merak konusu oldu. Hemşirelik KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları internette araştırılıyor. Hemşire alımlarına ilişkin detaylar da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Hemşirelik KPSS önlisans puanı...

HEMŞİRELİK KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

Hemşirelik KPSS P3 puan türüyle alıyor. Dolayısıyla KPSS önlisans puanı ile hemşireliğe başvuru yapmak isteyen kişilerin P3 puan türüne bakmalıdır.

HEMŞİRELİK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

KPSS önlisans puanı ile hemşirelik başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım Perşembe günü sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin Twitter hesabından ya da ÖSYM web sitesinden adaylara duyurulur.

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Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

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Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

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