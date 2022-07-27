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  4. Hemşirelik taban puanları 2022! Bütün üniversitelerin hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi

Hemşirelik taban puanları 2022! Bütün üniversitelerin hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi

27.07.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemşirelik taban puanları, merak konusu oldu. Adayların, 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci için beklenen gün geldi. Öte yandan birçok kişi "Hemşirelik taban puanları kaç 2022?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi...

Hemşirelik taban puanları 2022! Bütün üniversitelerin hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi

Hemşirelik taban puanları 2022 için inceleme yapmak isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. 2022 hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için aranan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte "Hemşirelik taban puanları kaç 2022?" sorusunun yanıtı ve detaylar...

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için hemşirelik bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

2

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 30 61680 379.267
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 64020 376.79429
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 69279 371.37507
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Hemşirelik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 70385 370.20296
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 200 + 5 73658 367.0005
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 77192 363.56592
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 82488 358.42891
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 180 + 5 87196 354.19593
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 210 + 6 92467 349.52817
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 93309 348.80632
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 95421 346.98098
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 98595 344.3801
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 220 + 6 101780 341.71795
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 101809 341.69252
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 280 + 7 106846 337.53299
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 107586 336.91854
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 220 + 6 111339 333.92373
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 111524 333.76481
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 13 115049 331.04757
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 220 + 6 116356 330.06082
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 117458 329.25961
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 119855 327.53007
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 119980 327.44588
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 120124 327.33789
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 120275 327.23208
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 200 + 5 120314 327.20658
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 121968 325.99579
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 122010 325.97254
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 124776 323.98624
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hemşirelik(Ankara) (4 Yıllık) SAY 2021 150 + 4 125906 323.21339
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 126044 323.12327
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 128374 321.4853
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 128672 321.26769
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 129109 320.97771
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 129273 320.87789
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 129337 320.83886
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 14 129687 320.5797
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 180 + 5 129774 320.51531
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 129839 320.47388
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 130003 320.37291
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 130029 320.35165
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 131218 319.59621
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 131943 319.09289
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 14 132195 318.91234
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 132482 318.73404
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 133912 317.7344
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 200 + 5 136279 316.18347
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 136578 315.98059
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 137552 315.37841
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 138032 315.04519
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 138302 314.84929
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 138538 314.70275
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 138703 314.60463
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 139203 314.27241
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 200 + 5 139575 314.04279
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 200 + 5 139688 313.96634
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 140487 313.46723
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 141078 313.09012
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 145088 310.64435
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 145390 310.46549
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 145704 310.28493
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 145796 310.22774
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 146330 309.89779
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 147342 309.27656
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 147760 309.0029
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 148156 308.77823
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 180 + 5 148646 308.48273
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 148896 308.34784
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 149063 308.23833
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 149534 307.96825
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 149778 307.81871
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 150459 307.43247
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 75 + 2 150810 307.20237
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 151198 306.98509
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 151953 306.54102
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 152182 306.41483
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 152839 306.02468
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 153089 305.8612
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 153460 305.67299
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 153747 305.51803
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 154000 305.37528
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 154762 304.93421
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 155095 304.72757
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 230 + 6 155127 304.71082
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 155798 304.37134
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 156728 303.84439
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 156739 303.83915
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 157049 303.65229
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 157127 303.6078
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 157426 303.42758
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 157495 303.39327
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 159442 302.27863
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 159870 302.01756
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 155 + 4 160614 301.60203
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 160786 301.51083
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 180 + 5 160810 301.49252
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 161404 301.17414
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 161809 300.93855
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 140 + 4 163833 299.8412
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 163848 299.83735
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 165458 298.96168
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 165810 298.75872
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 166134 298.60436
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 166609 298.35424
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 167728 297.77674
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 170 + 5 167763 297.75917
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 168047 297.62478
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 115 + 3 168207 297.528
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 168544 297.33799
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 168906 297.12734
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 169158 296.99387
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 169748 296.68957
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 170627 296.23987
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 171639 295.72634
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 171855 295.63211
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 172657 295.19498
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 172806 295.11601
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 173693 294.66886
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 174836 294.08935
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 175094 293.96508
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 175902 293.55811
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 176841 293.06035
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 250 + 7 177309 292.8365
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 178073 292.47453
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 178085 292.46901
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 9 178910 292.06768
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 179284 291.89311
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 13 179300 291.88625
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 179982 291.54123
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 179991 291.53752
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 75 + 2 180192 291.43708
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 170 + 5 181210 290.91083
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 181413 290.80294
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 181419 290.79748
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 181764 290.63033
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 182217 290.39939
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 184100 289.49384
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 184631 289.22932
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 185647 288.74228
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 150 + 4 185831 288.64633
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 186240 288.45841
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 188098 287.52565
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 188562 287.31813
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 188724 287.25421
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 189193 287.05401
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 189367 286.969
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 190319 286.54259
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 190679 286.37023
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 191367 286.05652
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 192261 285.64885
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 192512 285.5324
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 192745 285.43823
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 193076 285.29227
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 193202 285.23153
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 193213 285.22692
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 14 194359 284.71782
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Hemşirelik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 195845 284.0769
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 196010 284.0022
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Hemşirelik(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 196305 283.86982
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 196421 283.82102
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 197773 283.22923
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 198200 283.03491
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 198883 282.71551
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Hemşirelik(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 198969 282.68353
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 200158 282.15857
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 200864 281.84059
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 200903 281.8173
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Hemşirelik(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 201427 281.58611
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 68 205269 279.91633
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 205419 279.85587
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 205797 279.70495
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 210123 277.8863
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 13 210200 277.8547
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 17 213861 276.37398
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 217821 274.78833
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 47 218764 274.41737
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 221026 273.49112
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 13 225929 271.55008
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 16 229311 270.25561
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 229485 270.19193
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 9 235209 268.00409
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 240514 266.12681
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 242549 265.4356
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 68 243387 265.14724
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 32 243550 265.09406
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 251474 262.37186
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 27 259906 259.63747
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 264460 258.19713
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 25 266522 257.54875
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 57 269403 256.64933
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 269731 256.54188
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 37 274843 255.00685
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 281023 253.15287
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 23 283767 252.36521
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 62 286563 251.56023
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 288458 251.03129
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 293833 249.54136
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 294961 249.22709
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 29 305097 246.4666
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 68 306927 245.98023
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 46 307013 245.95642
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 68 312917 244.39964
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 2 313202 244.32484
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 60 315916 243.64214
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 71 318852 242.87664
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 68 320627 242.41092
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 324050 241.58425
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 60 330363 240.05659
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 339050 237.97693
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 344304 236.74297
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 346071 236.32795
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 37 346602 236.20604
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 55 347756 235.92921
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 21 350498 235.27529
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 48 350955 235.16154
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 59 351662 234.98863
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 59 352649 234.75145
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 355357 234.07595
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 43 355841 233.96178
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 68 357201 233.59869
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 83 359493 233.03046
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 76 365907 231.27761
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 4 366752 231.01262
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 53 367537 230.76653
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 80 370116 229.87821
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 17 378239 226.32556
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 379848 225.27159
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 24 380940 224.36246
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 40 383883 220.75909
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 10 389749 203.51263
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 56 389822 203.1707
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 17 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 39 - -
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 27 - -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 72 - -
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 - -
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 8 - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 32 - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 49 - -
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 - -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 59 - -
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 - -
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 29 - -
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 66 - -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 29 - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 9 - -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 13 - -
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 4 yıllık üniversite taban puanları
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