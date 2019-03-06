Hemzemin geçide giren sürücü, saniye farkı ile ölümden döndü

Olay Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da meydana geldi. Bariyerlerin yukarıda olduğunu gören ve kendisine geçiş izni verildiğini düşünen sürücü, yolun karşısına geçmek için hemzemin geçide girdiği esnada hızla gelen tren aracın ön kısmına çarptı.

Tren yoluna devam ederken, sürücü yaşadığı şok sonrası araçtan inerek, ne olduğunu anlamaya çalıştı. (DHA)

