Henry Cavill’li The Witcher’dan ilk fragman geldi

San Diego’da devam eden Comic Con 2019’dan her gün merakla beklenen film ve dizilerin fragmanları teker teker yayınlanıyor. Dünyaca ünlü kitap serisinden ekrana uyarlanan The Witcher dizisinin ilk fragmanı da Comic Con’da izleyicisiyle buluştu. Superman olarak adını duyuran Henry Cavill’in başrolünü üstlendiği dizi iddialı konusu ve güçlü oyuncu kadroduyla beklentileri bir hayli yükseltiyor.

The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.

Dizinin başrollerinde Geralt of Rivia karakteri ile Henry Cavill, Yennefer karakteri ile Anya Chalotra , ve Ciri’yi canlandıran Freya Allan yer alıyor.



