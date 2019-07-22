Mynet Trend

Henry Cavill’li The Witcher’dan ilk fragman geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.07.2019 08:57 | Son Güncelleme

Netflix, merakla beklenen yeni orijinal dizisi The Witcher’ın tanıtım fragmanını yayınlandı.

Henry Cavill’li The Witcher’dan ilk fragman geldi

San Diego’da devam eden Comic Con 2019’dan her gün merakla beklenen film ve dizilerin fragmanları teker teker yayınlanıyor. Dünyaca ünlü kitap serisinden ekrana uyarlanan The Witcher dizisinin ilk fragmanı da Comic Con’da izleyicisiyle buluştu. Superman olarak adını duyuran Henry Cavill’in başrolünü üstlendiği dizi iddialı konusu ve güçlü oyuncu kadroduyla beklentileri bir hayli yükseltiyor.

The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.

Dizinin başrollerinde Geralt of Rivia karakteri ile Henry Cavill, Yennefer karakteri ile Anya Chalotra , ve Ciri’yi canlandıran Freya Allan yer alıyor.


Üniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak önerilerÜniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak öneriler
Yeni filmine su altında hazırlanıyorYeni filmine su altında hazırlanıyor
Aslan Kral, Harry Potter’ın rekorunu kırdıAslan Kral, Harry Potter’ın rekorunu kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Witcher Netflix Henry Cavill

En Çok Okunan Trend Haberler

NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!

NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!

Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

Yeni imajı olay olmuştu! Rol arkadaşından yorum geldi

Yeni imajı olay olmuştu! Rol arkadaşından yorum geldi

Kayınbirader dehşeti! Duyan hastaneye koştu

Kayınbirader dehşeti! Duyan hastaneye koştu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Blade'imiz Mahershala Ali oldu!

Oscarlı Mahershala Ali Marvel evrenine katıldı

Güzel oyuncu Merve Altınkaya yeni filmi için dalgıçlık eğitimi alıyor

Yeni filmine su altında hazırlanıyor

The Lion King filminden rekorlu açılış

Aslan Kral, Harry Potter’ın rekorunu kırdı

Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Şampiyon dizisinde hangi rolde oynayacak?

Çukur'un Çeto'su yeni diziyle ekrana dönüyor!

Diriliş Osman dizisine flaş transfer! Zühre rolünü kim oynayacak?

Diriliş Osman dizisine flaş transfer!

Cem Yılmaz’dan sürpriz paylaşım

Cem Yılmaz’dan sürpriz paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.