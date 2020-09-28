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Henry Cavill, yeni James Bond olmak için can atıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Daniel Craig, No Time To Die filmiyle 007 James Bond karakterine veda ediyor. Yeni James Bond kim olsun tartışmaları sürerken Henry Cavill, İngiliz ajan rolü için talip olduğunu açıkladı.

Henry Cavill, yeni James Bond olmak için can atıyor

Henry Cavill, Daniel Craig’in James Bond rolünü bırakmasının ardından meşhur casusu canlandıracak yeni oyuncu olmak istiyor. 'Yeni James Bond olmak çok heyecan verici olurdu' diyen Henry Cavill, Superman, The Wither ve kısa süre önce canlandırdığı Sherlock Holmes performanslarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip.

Sinema tarihinin en ikonik rollerinden biri olan Bond'u kimin canlandıracağına dair tartışma kısa süre önce Tom Hardy’nin en kuvvetli aday olarak gösterilmesiyle alevlenmişti. Hardy'nin yeni Bond olma ihtimali hayli yüksek görünse de Cavill'in rol açısından umudunu sürdürdüğü anlaşılıyor.

37 yaşındaki sevilen oyuncu Bond rolü için daha önce 22 yaşındayken seçmelere katılmıştı.

Screen Rant'in haberine göre GQ’ya verdiği yeni röportajda Cavill, role dair istekli olduğunu şu ifadelerle açıkladı:

Eğer Barbara (Bond yapımcısı Barbara Broccoli) ve Mike (ortak yapımcı Michael G. Wilson) bununla ilgilenirse kesinlikle bu fırsatı değerlendirirdim. Bu aşamada her şey havada. Ne olacağını göreceğiz. Fakat evet, Bond'u canlandırmayı çok isterdim, çok heyecan verici olurdu.

Cavill, kısa süre önce Netflix’te yayımlanan Enola Holmes filminde Sherlock Holmes karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Cavill filmde Millie Bobby Brown ve Helena Bonham Carter’la birlikte yer almıştı.


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