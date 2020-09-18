Henry Cavill, yeniden Superman olmaya çok yakın

Gelen dedikodulara göre Warner Bros, yeniden Superman’i canlandırması için Henry Cavill’le el sıkıştı. Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, İngiliz aktör Henry Cavill’in, yeniden Superman olarak karşımıza çıkmak için Warner Bros. ile yeni bir anlaşma imzalamış olduğu belirtiliyor.

Vizyonda Superman olarak ilk defa 2013 yılında izleyici ile buluşan Henry Cavill, Man of Steel, Batman v Superman ve Justice League filmlerinde boy göstermişti. Ancak bu filmlerin gişede bekleneni verememesi üzerine yapımcı şirket projeleri askıya almıştı.

The Cultured Nerd’e göre Henry Cavill ile Warner Bros.’un yeni ‘Superman’ sözleşmesi, İngiliz oyuncunun üç filmde başrol olmasını kapsıyor. Ayrıca yine sözleşme gereği Superman’i birkaç filmde de yan rolde görebiliriz. Şimdilik geri dönüş ile ilgili resmi bir açıklama bulunmadığından kesin bir şey söylemek pek mümkün değil.

Geçtiğimiz yıl Netflix yapımı The Witcher çok konuşulan Cavill, önceki aylarda Superman projesiyle ilgili kendisine sorulan sorulara karakteri yeniden canlandırmaktan memnun olacağı yönünde cevap vermişti.

