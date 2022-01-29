Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 11. maçında konuk ettiği İsveç'in Savehof takımına 29-26 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da İsveç temsilcisinin 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Grupta Kastamonu Belediyespor'un henüz galibiyeti bulunmuyor.



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