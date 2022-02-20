Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 14'üncü ve son maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Danimarka'nın Odense Hentbol takımına 37-29 yenildi.

Sydbank Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı Danimarka temsilcisinin 18-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nu puansız tamamladı.



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