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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20.02.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor: 37 - Odense: 29

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 14'üncü ve son maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Danimarka'nın Odense Hentbol takımına 37-29 yenildi.

Sydbank Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı Danimarka temsilcisinin 18-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nu puansız tamamladı.

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