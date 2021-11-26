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Hentbol: Erkekler Süper Lig

26.11.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Gençlik: 29 - Köyceğiz Belediyespor: 36

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Tokat Gençlik'i 36-29 yendi.

Köyceğiz Belediyespor, Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 18-14 önde bitirdi.

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