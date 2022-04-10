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Hentbol: Erkekler Süper Lig

10.04.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 21. haftası oynanan dört maçla tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, 4 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tokat Gençlikspor-Beykoz Belediyespor: 24-37

Nilüfer Belediyespor-Mamak Belediyespor: 36-26

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-30

Spor Toto-Hatayspor: 29-20

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