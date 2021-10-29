Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de 6. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Yalıkavak (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor (Celal Atik)

15.00 Antalya Anadolu-Araç Belediyespor (Göynük Atatürk)

17.00 EGO Spor-Görele Belediyespor (THF)

1 Kasım Pazartesi:

15.00 Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

Bu arada 6. haftadaki Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı, 11 Kasım'da oynanacak.



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