Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de heyecan 18. hafta karşılaşmalarıyla sürecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 6 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaların programı şöyle:

14.00 Hatayspor-Beşiktaş (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)

15.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF)

16.00 Mamak Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tokat Gençlik (Celal Atik)

17.00 Antalyaspor-Köyceğiz Belediyespor (Antalya)



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