Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. hafta son maçında Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 41-23 yendi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 19-12 üstünlüğüyle tamamlandı.



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