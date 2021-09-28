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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

28.09.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor: 41- Görele Belediyesispor: 23

Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. hafta son maçında Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 41-23 yendi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 19-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

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