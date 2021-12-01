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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

01.12.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç Belediyespor: 28 - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Araç Belediyespor'u 35-28 yendi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Araç Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 18-15 önde bitirdi.

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