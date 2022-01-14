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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

14.01.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaaltı Belediyespor : 35 - EGO Spor: 34

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasından ertelenen maçta Konyaaltı Belediyespor, kendi evinde EGO Spor'u 35-34 yendi.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip EGO Spor'un 16-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı oyuna ağırlığı koyan Konyaaltı Belediyespor, maçı 35-34 kazandı.

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