Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasından ertelenen maçta Konyaaltı Belediyespor, kendi evinde EGO Spor'u 35-34 yendi.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip EGO Spor'un 16-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı oyuna ağırlığı koyan Konyaaltı Belediyespor, maçı 35-34 kazandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz