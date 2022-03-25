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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

25.03.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30 - Anadolu Üniversitesi: 27

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Anadolu Üniversitesi'ni 30-27 mağlup etti.

Celal Atik Spor Salonu'ndan oynanan müsabakanın ilk yarısını İzmir ekibi 15-9 önde tamamladı.

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