İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Anadolu Üniversitesi'ni 30-27 mağlup etti.

Celal Atik Spor Salonu'ndan oynanan müsabakanın ilk yarısını İzmir ekibi 15-9 önde tamamladı.



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