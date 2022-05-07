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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

07.05.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görele Belediyespor: 30 - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta erteleme mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 35-30 yendi.

Görele İlçe Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını 19-18 önde geçen İzmir temsilcisi, karşılaşmadan 35-30 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmayla 15. haftadan erteleme mücadelesi kalmadı.

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