Hentbol Kadınlar Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçında Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-28 yendi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-12 Kastamonu Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarı sonunda Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-28 mağlup etti.



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