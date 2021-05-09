Hentbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası oynanan 4 karşılaşmayla sona ererken, Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 22. ve son haftası yapılan tek maçla tamamlandı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig:

Güneysuspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-34

Beşiktaş Aygaz-Nilüfer Belediyespor: 27-26

Köyceğiz Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi: 45-38

Spor Toto-Antalyaspor: 36-21

Kadınlar Süper Lig:

Aksaray Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-37



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