Hentbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası oynanan 6 müsabaka ile tamamlandı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Araç Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 31-37

Tekirdağspor-EGO Spor: 26-36

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 34-28

Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-33

Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-38

Yalıkavak-Antalya Anadolu: 29-28



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